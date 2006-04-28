استكبار در برابر عظمت ايران احساس ذلت مي كند / اسم ماه نشان همانند اخلاق و ايمان مردم ساكن در آن است

به گزارش خبرنگار اعزامي "مهر" به استان زنجان، رئيس جمهور در آخرين حضور خود در شهرستانهاي استان زنجان به ماه نشان رفت و در جمع مردم اين شهرستان خدا را به خاطر حضور در جمع انسانهايي قانع، سخت كوش و انقلابي شكر كرد و گفت: اسم ماه نشان بسيار زيبا انتخاب شده و درست همانند اخلاق و ايمان مردم ساكن در آن است.

احمدي نژاد با تاكيد بر لزوم مطالعه سرنوشت گذشتگان كه مورد تاكيد مكاتب الهي نيز هست اظهار داشت: پس از مطالعه تاريخ است كه مي توان فرق جايگاه ابراهيم خليل الله با نمرود و نمروديان يا موسي را با فرعونيان فهميد.

وي دليل اين اختلاف جايگاه را توكل و توجه اين پيامبران به خداوند و قدرت بي انتهاي او دانست و گفت: اگر در مسير حق و با اتكاء به خداوند حركت كنيم همه عالم اعم از آب و باد و خورشيد به ياري ما آمده و پشتيبانمان خواهند بود.

احمدي نژاد با تاكيد بر اينكه نمي توان از سنت و مشيت خداوند فرار كرد، اظهار داشت: ملت ايران شكست ناپذير، با كرامت و با اقتدار است چون موحد بوده و به خداوند توكل مي كند.

رئيس جمهور اضافه كرد: اگر مي بينيم كه امروز حنجره هاي استكبار دريده مي شود تا جلوي پيشرفت ملت ايران را بگيرد بدين خاطر است كه در مقابل عظمت ايران كه نشات گرفته از ايمان به خداست احساس ذلت مي كند.

وي خاطرنشان كرد : آن كس كه به قدرت واقعي و لايزال متصل است، نيازمند يار جمع كردن و تلاش براي صدور قطعنامه نيست. همه قدرت ها در مقابل ملت موحد ما هيچ كاري نمي توانند بكنند.

احمدي نژاد در بخش ديگري از سخنان خود تاكيد كرد: ايران هميشه به مقررات آژانس پايبند بوده و همكاري خود را ادامه مي دهد اما اگر اين مقررات كه بايد از حقوق ما دفاع كند اين حقوق را به رسميت نشناسد آنها بايد بدانند كه ملت ايران روش كار خود را با اين گروهها و سازمانها به طور كامل تغيير خواهد داد.

وي در پايان در خصوص مشكلات موجود در شهرستان ماه نشان به مردم اين منطقه مژده تجهيز و تكميل دانشگاه، احداث سالن هاي ورزشي، تكميل لوله كشي گاز و از همه مهمتر اعطاي معدن انگوران به شركتي كه توسط مردم ماه نشان اداره مي شود را اعلام كرد.