100 درصد روستائيان نور تحت پوشش طرح پزشك خانواده قرار دارند

سيد مجيد حسيني در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در ساري افزود: هم اكنون 74 خانه بهداشت و 15 مركز درماني به مردم شهرستان نور خدمات بهداشتي ارائه مي دهند.

وي با اشاره به افزايش دو برابري شمار مراكز و خانه هاي بهداشت در اين شهرستان طي 5 سال اخير ، گفت: با اعتبار 4 ميليارد و 350 ميليون ريالي بانك جهاني ، در سال گذشته 2 مركز بهداشتي و درماني در نور ساخته و 14 خانه بهداشت اين شهرستان هم تجهيز و راه اندازي شد.

به گزارش مهر ، شهرستان نور واقع در استان مازندران بيش از 110 هزار نفر جمعيت دارد.