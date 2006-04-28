اكثر زيرساخت هاي شهرستان زنجان فرسوده است

به گزارش خبرنگار "مهر" در زنجان، ذاكري راد فرماندار زنجان در جلسه شوراي اداري اين شهرستان كه با حضور دكتر زاهدي وزير علوم و تحقيقات و فن آوري برگزار شد، اظهار داشت: 180 باب مدرسه از 593 باب مدرسه موجود در سطح شهرستان فرسوده است كه جدا از اين بحث در مناطق جديدي شهرستان نيازمند احداث 120 كلاس درس جديد هستيم.

وي تصريح كرد: در حال حاضر 103 هزار نفر دانش آموز در مقاطع مختلف تحصيلي مشغول مي باشد. ذاكري متذكر شد: به علت نبود دبيرستان دخترانه در برخي مناطق روستايي موجب شده دختران روستايي از ادامه تحصيل محروم بمانند.

فرماندار زنجان با عنوان اينكه تراكم كلاسهاي درس در استان زنجان هم اكنون 33 نفر است گفت: اين مقدار بايد به 25 نفر برسد كه دستيابي به اين ميزان نياز سند احداث 300 كلاس است كه از اين تعداد 60 كلاس فرسوده است.

وي افزود : در شهرستان زنجان براي بالا بردن سطح آموزش در اين شهرستان نيازمند احداث 80 كلاس درس جديد در مناطق جديد احداث و 36 كلاس در سطح روستاها،40 كلاس درس فني و حرفه اي و 516 كلاس در مقطع متوسطه هستيم.

فرماندار زنجان در ادامه از وجود 14 مركز آموزش عالي دولتي و غير دولتي در سطح استان زنجان خبر داد گفت:شهرستان زنجان 45 هزار نفر دانشجو دارد كه اين ميزان 15 درصد جمعيت شهرستان زنجان را شامل مي شود .

ذاكري راد وجود مركز تحصيلات تكميلي علوم پايه زنجان ، دانشگاه آزاد ، دانشگاه پيام نور، دانشگاه زنجان و دانشگاه علمي كاربردي را از مهمترين مراكز آموزش عالي شهر زنجان عنوان كرد و گفت :با توجه به پتانسيلهاي مطلوب شهر زنجان در زمينه گردشگري و معدن ،در تلاش هستيم نسبت به راه اندازي دانشكده هاي صنعت و معدن و همچنين دانشكده گردشگري در استان زنجان اقدام كنيم.