بررسي تحولات جهان عرب و موضوع هسته اي ايران در ديدار رهبران مصر و اردن

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري كويت، اين اولين سفر مبارك طي يك سال و نيم گذشته به شمار مي رود كه مدت حضور وي در اين كشورهم اندك خواهد بود.



رئيس جمهوري مصر و شاه اردن در اين ديدار كه در بندرعقبه انجام خواهد شد، تحولات جهان عرب و مسائل منطقه اي و در راس آن مسئله فلسطين و شايعه كشف سلاح هاي فلسطيني انبار شده در اردن را بررسي خواهند كرد.



به گفته منابع مصري، دراين مذاكرات به تحولات عراق، موضوع هسته اي ايران و بحران سوريه و لبنان و مسئله تروريسم كه هم اردن و هم مصر از آن رنج مي برند، پرداخته خواهد شد.



اردن نوامبر گذشته( آبان 84) ر شاهد سه انفجار همزمان و مصر هم شاهد حملاتي در شرم الشيخ و دهب(هفته گذشته) بود.



همچنين دراين مذاكرات، درباره سمينار اقتصادي كه قرار است در شرم الشيخ از 20 تا 22 مي آينده برگزار شود، بحث و تبادل نظر خواهد شد و عبدالله دوم هم به اين سمينار دعوت خواهد شد.



آخرين سفر رئيس جمهوري مصر به اردن در 24 نوامبر 2004 انجام شد و آخرين ديدار مبارك و عبدالله دوم 10 نوامبر سال گذشته درقاهره انجام شد كه در آن نشست حمد بن عيسي پادشاه بحرين هم حضور داشت.