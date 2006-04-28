به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري كويت، اين اولين سفر مبارك طي يك سال و نيم گذشته به شمار مي رود كه مدت حضور وي در اين كشورهم اندك خواهد بود.
رئيس جمهوري مصر و شاه اردن در اين ديدار كه در بندرعقبه انجام خواهد شد، تحولات جهان عرب و مسائل منطقه اي و در راس آن مسئله فلسطين و شايعه كشف سلاح هاي فلسطيني انبار شده در اردن را بررسي خواهند كرد.
به گفته منابع مصري، دراين مذاكرات به تحولات عراق، موضوع هسته اي ايران و بحران سوريه و لبنان و مسئله تروريسم كه هم اردن و هم مصر از آن رنج مي برند، پرداخته خواهد شد.
اردن نوامبر گذشته( آبان 84) ر شاهد سه انفجار همزمان و مصر هم شاهد حملاتي در شرم الشيخ و دهب(هفته گذشته) بود.
همچنين دراين مذاكرات، درباره سمينار اقتصادي كه قرار است در شرم الشيخ از 20 تا 22 مي آينده برگزار شود، بحث و تبادل نظر خواهد شد و عبدالله دوم هم به اين سمينار دعوت خواهد شد.
آخرين سفر رئيس جمهوري مصر به اردن در 24 نوامبر 2004 انجام شد و آخرين ديدار مبارك و عبدالله دوم 10 نوامبر سال گذشته درقاهره انجام شد كه در آن نشست حمد بن عيسي پادشاه بحرين هم حضور داشت.
در سفر فرداي مبارك به بندرعقبه انجام مي شود؛
بررسي تحولات جهان عرب و موضوع هسته اي ايران در ديدار رهبران مصر و اردن
دفتر رياست جمهوري مصر از سفر حسني مبارك به اردن به منظور ديدار با عبدالله دوم پادشاه اين كشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري كويت، اين اولين سفر مبارك طي يك سال و نيم گذشته به شمار مي رود كه مدت حضور وي در اين كشورهم اندك خواهد بود.
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