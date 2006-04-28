عباس نوري بعنوان فني ترين كشتي گير انتخاب شد

به گزارش خبرنگار"مهر" از مشهد ، درپايان مسابقات كشتي فرنگي قهرماني كشوركه درشهرمشهد برگزار شد، اعضاي كميته فني نفرات برتراين مسابقات را معرفي كردند .

براساس اعلام كميته فني، عباس نوري كشتي گير وزن 96كيلوگرم تيم قم بعنوان فني ترين كشتي گيراين دوره ازمسابقات برگزيده شد .

همچنين مجيد يعقوبي ازخراسان رضوي ب ، عنوان كشتي گيربا اخلاق اين مسابقات را به خود اختصاص داد . ضمن اينكه كميته فني ، محسن نادري خادم ازخراسان رضوي الف را به عنوان بهترين مربي اين پيكارها معرفي كرد .



گفتني است در رده بندي نهايي مسابقات كشتي فرنگي قهرماني كشور، تيم خراسان رضوي با كسب 1طلا ، سه برنز و كسب 41 امتيازبه مقام قهرماني دست يافت . تيم كردستان با 2 نقره و 2 برنز وكسب 41 امتياز در رده دوم جاي گرفت و تيم تهران با سه مدال نقره و كسب 39 امتيازمقام سوم اين دوره ازمسابقات را به خود اختصاص داد .