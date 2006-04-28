استاد شدن يعني كلمه "وقار" را با تمام وجود معنا كردن ؛ گزارش اختصاصي مهر از گراميداشت پدر متالوژي ايران

به گزارش خبرنگار دانشگاهي مهر، دكتر "قنبري" - رييس دانشكده مواد و متالوژي دانشگاه تهران چهارشنبه شب در مراسم گراميداشت پروفسور "رامز وقار" در تالار كوثر دانشكده مواد و متالوژي دانشگاه تهران گفت: مهم ترين چيزي كه از دكتر "وقار" ياد گرفتم معناي استادي بود. فهميدم كه استادي يعني اگر همكاري براي درد و دل پيش تو مي آيد پدرانه و برادرانه او را راهنمايي كني و استادي يعني اينكه پس از 30 سال خدمت باز هم سر كلاس حاضر شوي و نمره ممتاز را از ارزشيابي هاي دانشجويان كسب كني.

دوستان و همدوره اي ها و شاگردان استاد يكي پس از ديگري به پشت تريبون آمدند. خالصانه از مختصات وي به نيكي ياد كردند و برشأن استادي "وقار" صحه گذاشتند. اين بار نوبت به "كامله" مي رسد. "كامله وقار" مي گويد: عشق و محبت را از او آموختم. او انساني والا، دانا، فرهيخته، صديق و همسري ايده آل براي من و پدري مهربان براي فرزندانم است.

استاد با همراهي كف هاي نوازشگر و متين دوستانش به سخنراني دعوت شد.



"وقار" گفت: من و همسرم آدم هاي قانعي بوديم. زياده طلبي باعث مي شود آدم ها به راه هايي كشانده شوند كه خوشبختي را از دست بدهند. قانع بودن به تنهايي براي موفقيت كافي نيست و بايد استقامت، پشتكار و پايداري داشت و از مواجهه با مشكلات نترسيد.

پروفسور "وقار" شرايطي را براي معلمي تصوير كرد كه آن قدر زلال و پر فروغ بود كه به راحتي توانست خود را بر صفحه ذهن خبرنگار بنشاند. استاد گفت: معلم نبايد تنها به تدريس اكتفا كند، بلكه بايد يك رابطه و عاطفه معنوي هم بين معلم و شاگرد بوجود آيد.

"وقار" در جمع دوستداران خود خدا را شكر كرد و بيان داشت: جامعه اي كه مي خواهد به سوي تحول و نوآوري حركت كند بايد به دانش، فرهنگ و آداب توجه داشته باشد و از جوانان در عرصه هاي علمي و فرهنگي استفاده كند و آنها را به سوي سازندگي و خودباوري ترغيب كند.

استاد با بيان اينكه "بگذاريد هر روز دليلي باشد براي زندگي، آزادگي و سربلندي" به بيانات خود خاتمه داد.

پروفسور "وقار" مقطع متوسطه را در دبيرستان البرز تهران تحصيل كرده و مهندسي شيمي دانشكده فني دانشگاه تهران اولين مدرك آكادميك اوست. وي به عنوان شاگرد اول رشته مهندسي شيمي دانشگاه تهران با بورس دولتي به بلژيك رفته و در سال 1346 موفق به اخذ درجه دكتري شد. اكنون 30 سال از بازنشسگي وي از دانشگاه تهران مي گذرد ولي باز هم حضور موثر خود را در دانشكده مواد و متالوژي حفظ كرده است.

پدر متالوژي ايران با بيش از 35 مقاله در مجلات داخلي و خارجي داراي چندين عنوان كتاب در حوزه تخصصي خود است كه بارها كتب وي به عنوان كتاب سال جمهوري اسلامي ايران و كتاب برتر دانشگاه تهران انتخاب شده است. كتاب "آلودگي محيط زيست" آخرين عنواني است كه پروفسور وقار در دست تأليف دارد و در سال آينده به دست صاحبان آن مي رسد.

به گزارش مهر، مراسم گراميداشت پروفسور "رامز وقار" چهارشنبه شب با حضور آيت الله "عباسعلي عميد زنجاني" رئيس دانشگاه تهران، اعضاي هيات رييسه پرديس دانشكده هاي فني دانشگاه تهران و اساتيد و دانشجويان دانشكده مواد و متالوژي دانشگاه تهران و اهالي پژوهش و صنعت در تالار كوثر دانشكده مواد و متالوژي دانشگاه تهران برگزار شد.

در پايان مراسم هداياي يادبود از سوي حوزه رياست پرديس فني دانشكده هاي دانشگاه تهران، دانشكده مهندسي مواد و متالوژي، دانشكده مهندسي وعلم مواد دانشگاه صنعتي شريف، مركز پژوهش متالوژي رازي، انجمن مهندسين متالوژي ايران، كانون مهندسين فارغ التحصيل دانشكده فني دانشگاه تهران و جهاد دانشگاهي دانشگاه تهران به پدر متالوژي ايران تقديم شد.

گروه حوزه و دانشگاه خبرگزاري مهر نيز در آستانه بزرگداشت روز استاد و معلم ضمن تقدير از اقدامات علمي تاثير گذار دكتر وقار، براي وي آرزوي توفيق و سلامتي دارد.