مديران حوزه هاي علميه استان زنجان در گفتگو با مهر : توسعه فضاي آموزشي حوزه هاي علميه استان زنجان ضروري است / هزينه هاي حوزه هاي علميه زنجان "اورژانسي" تامين مي شود

دولت به ساخت خانه هاي سازماني اساتيد حوزه هاي علميه در شهرستان ها كمك كند



حجت الاسلام "احمد صالحي" - مدير حوزه علميه علوي هيدج در گفتگو با مهر گفت: به نظر مي رسد رئيس جمهور مي تواند با تخصيص اعتبار براي ساخت خانه هاي سازماني براي اساتيد حوزه هاي علميه شهرستان ها به استقرار اساتيد در اين مراكز كمك كند و اين تلاش مي تواند تاثير فراواني در فعاليت هاي علمي و تبليغي در شهرهاي كوچك داشته باشد.



وي افزود : حوزه علميه علوي از سال 1275 قمري تاسيس شده و آخرين تعميرات آن در سال 81 بوده است و اكنون 60 طلبه در آن مشغول به تحصيل در سطوح يك تا پنج هستند.

پايه ششم در حوزه علميه علوي هيدج راه اندازي مي شود

مدير حوزه علميه علوي هيدج اضافه كرد: در تلاش هستيم با موافقت مركز مديريت حوزه علميه قم، از سال آينده پايه ششم را در اين مدرسه فعال كنيم. اين مدرسه 17 حجره دارد كه در آن 56 نفر از طلاب سكونت دارند، كتابخانه اي در اندازه بسيار كوچك، شش مدرس و يك رايانه براي كارهاي اداري از امكانات ديگر اين مدرسه است و شش استاد نيز در اين حوزه تدريس مي كنند.

وي افزود: سالن اين حوزه در ابعاد 3 در10 متر گنجايش مجموعه طلاب، اساتيد و كاركنان اين حوزه را ندارد بنابراين كمبود فضاي آموزشي مهمترين مشكل اين است. حتي بناي فعلي نيز ناقص بوده و براي تكميل نيازمند بودجه است. تكميل اين قسمت از مدرسه، مي تواند مقداري از مشكلات را برطرف كند. سقف حوزه نيز توسط مدير سابق كه اكنون به رحمت الهي رفته است به صورت شيرواني و با ستون چوبي تهيه شده ولي اكنون با توجه به بارش برف فراوان در زمستان، آسيب جدي ديده است و نياز به تعميرات دارد.

"صالحي" گفت: براي گسترش فضاي حوزه نيز زميني تهيه شده است و در آن مقداري ساخت و ساز شده است ولي از دوسال پيش اين ساختمان نيمه كاره رها شده است.

مدير حوزه علميه علوي هيدج گفت: علاوه بر اين موارد، براي تامين مسكن اساتيد حوزه، زميني تهيه شده است كه آن نيز رها شده است. حتي براي رفع اين مشكلات، ديداري با استاندار زنجان داشتيم و اميدواريم در سفر رياست جمهوري به استان زنجان، رفع اين مشكلات نيز مورد توجه جدي قرار گيرد و با عنايت ويژه وي اين ساختمانها تكميل شود.



خواستار توسعه فضاي آموزشي حوزه علميه ابهر هستيم

حجت الاسلام "رستمي" - مديرحوزه علميه ابهر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: حوزه علميه ابهر با كمبود فضاي آموزشي و مشكلات مالي مواجه است و براي برطرف كردن آن نيازمند عنايت رئيس جمهوري هستيم.



وي افزود: اين حوزه علميه از سال 57 فعاليت خود را آغاز كرده است و هم اكنون 51 طلبه در سطوح يك تا شش درآن مشغول به تحصيل هستند. اين مدرسه داراي كتابخانه اي مختصر با ابعاد 2 در3، 4 و 8 حجره است كه در آن 38 طلبه به صورت شبانه روزي زندگي مي كنند.

حوزه علميه خواهران ابهر راه اندازي مي شود



مدير حوزه علميه ابهر افزود: مشكلات مالي و كمبود فضاي آموزشي از مشكلات عمده اين حوزه است. با توجه به مسافت 110 كيلومتري اين شهر تا زنجان، نيازمند استقرار اساتيد در شهر هستيم ولي امكان پرداخت هزينه مناسب براي ما مقدور نيست به عنوان مثال به اساتيد اين مدرسه ماهيانه مبلغي در حدود 50 هزار تومان پرداخت مي شود كه هزينه اجاره منزل در شهر را نيز تامين نمي كند.

"رستمي" گفت : در اين شهر، براي طلاب خواهر نيز حوزه علميه فاطميه در حال تاسيس است كه پذيرش طلاب آن از مدتي قبل شروع شده و از مهر ماه سال جاري فعاليت رسمي خود را آغاز مي كند.



هزينه هاي حوزه علميه زنجان "اورژانسي" تامين مي شود



حجت الاسلام "حسن بيات" - مدير حوزه علميه زنجان گفت: مهمترين مشكل حوزه علميه زنجان مشكلات مالي است به طوري كه هزينه هاي اين مدرسه به صورت "اورژانسي" تامين مي شود. اگر چه كمك هايي از مركز مديريت حوزه علميه به اين مدرسه شده ولي اين كمك ها تنها بخشي از مشكلات را برطرف كرده است.



وي اضافه كرد : اين حوزه در اوائل سال 60 فعاليت خود را آغاز كرده ولي با ايجاد ساختمان جديد و انتقال طلاب از مدرسه ديگر شهر، حوزه فعلي از تابستان 72 به بهره برداري رسيده است.

حوزه علميه چند منظوره در استان زنجان احداث مي شود



وي افزود: اين مدرسه هم اكنون 152 طلبه دارد كه در سطوح يك تا 9 مشغول به تحصيل هستند، اين مدرسه 9 مدرس و 82 حجره دارد، پنج دستگاه رايانه نيز در اين مدرسه موجود است كه براي كارهاي آموزشي و اداري از آن استفاده مي شود. كتابخانه اين مدرسه نيز 72 هزار كتاب دارد كه مورد بهره برداري طلاب و محققين قرار مي گيرد.

"بيات" گفت: در صورت تهيه امكانات در نظر داريم يك حوزه چند منظوره در استان ايجاد كنيم تا بتوانيم سطوح عالي حوزه را در آن ارائه كنيم. ايجاد يك مركز تحقيقاتي در كنار اين مجموعه نيز در دست بررسي و اقدام است كه اجراي تمامي اين خواسته ها تنها با تامين بودجه هاي لازم امكان پذير است.

مدير حوزه علميه زنجان يادآور شد: در كتابخانه حوزه علميه امام صادق (ع) زنجان 72 هزار جلد كتاب نگهداري مي شود و در صورت تامين امكانات مي توان يك مركز تحقيقاتي در زمينه علوم اسلامي در اين استان ايجاد كرد.

حضور زوار قيدار نبي در حياط مدرسه مشكلات حوزه امام صادق خدابنده را تشديد كرده است



مدير حوزه علميه امام صادق خدابنده در گفتگو با مهر گفت: حوزه علميه امام صادق (ع) در كنار قبر قيدار نبي (ص) قرار گرفته است و زوار به صورت مرتب در حياط مدرسه حضور دارند و همين موضوع مشكلاتي را براي طلاب فراهم كرده است.



حجت الاسلام "معرفت الله فيضي" اضافه كرد : حوزه علميه امام صادق (ع) چندين سال قبل از انقلاب تاسيس و در سال 62 بازسازي شد و فعاليت خود را مجددا آغاز كرد. در اين حوزه 95 نفر از طلاب و اساتيد در حال فعاليت هستند.

حوزه علميه امام صادق تنها يك دستگاه رايانه دارد



وي افزود: سطوح يك تا شش در اين حوزه تدريس مي شود. پنج مدرس، 30 حجره و كتابخانه اي به ابعاد 6 متر از امكانات ديگر اين مدرسه است. تنها كامپيوتر اين مدرسه نيز براي كارهاي اداري استفاده مي شود. نزديك به 70 نفر از طلاب در حجره ها اقامت داشته و عده اي از طلاب كه معمولا متاهل هستند در خارج از مدرسه سكونت دارند.

مدير حوزه علميه امام صادق (ع) افزود: مكان اين حوزه در كنار قبر قيدار نبي (ص) قرار گرفته است و زوار به صورت مرتب در حياط مدرسه حضور دارند و همين موضوع مشكلاتي را براي طلاب فراهم كرده است. مذاكراتي نيز با اداره اوقاف شهرستان خدابنده صورت گرفته و توافقاتي براي اختصاص مكاني به اين حوزه حاصل شده است كه اميدواريم با مساعدت رئيس جمهور اين واگذاري تسريع شود.