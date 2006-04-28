بحث انتخابي شدن روساي دانشگاه ها مصرف سياسي دارد / وزارت علوم در تفكيك جنسيتي كلاس ها دخالتي نمي كند

خط مشي معاونت فرهنگي وزارت علوم سلبي نيست

به گزارش خبرنگار دانشگاهي مهر، دكتر "محمد باقر خرمشاد" روز گذشته در جمع مديران مسئول نشريات دانشجويي دانشگاه هاي كشور در دانشگاه تربيت معلم تهران افزود: خط مشي وزارت علوم در حوزه فرهنگي، سلبي نيست و سم پاشي هايي كه از زمان انتخابات نهم رياست جمهوري عليه منتخب آن انتخابات صورت گرفت و مي گيرد صرفا سياسي است. عده اي رقيبي را براي خود تعريف كرده اند تا بتوانند در سايه آن رقيب به فعاليت سياسي خود ادامه دهند.

با چوب و چماق و آيين نامه نمي توان "فرهنگ حجاب" را نهادينه كرد

معاون فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم تصريح كرد: فضاي افراطي در برخي پوشش ها (حجاب) مورد تاييد وزارت علوم نيست اما برخورد چكشي نيز مورد تاييد نخواهد بود. بايد از فضاي جنجال و از فضاي "زنگي زنگي و رومي رومي" خارج شد و به تعادل رسيد. با چوب و چماق و آيين نامه نمي توان "فرهنگ حجاب" را نهادينه كرد.

اين استاد جامعه شناسي دانشگاه علامه طباطبايي در خصوص تركيب جمعيتي دانشگاه ها پس از پيروزي انقلاب اسلامي گفت: تعداد قابل توجهي از دانشجويان متعلق به طبقه متوسط به پايين هستند و اين از افتخارات آموزش عالي پس از انقلاب اسلامي است كه توانسته فضاي تحصيلات آكادميك را بر روي اين قشر بگشايد. البته يكي از تحليل هاي آمريكا در خصوص تحول در ايران متأثر كردن طبقه متوسط ايران است.

تحركت تشكل هاي دانشجويي بايد متعادل باشد

دكتر "خرمشاد" نظريه خود مبني بر "ركود و نهفتگي تشكل ها" را كه پيش از اين در جمع نمايندگان تشكل هاي سياسي مطرح كرده بود بار ديگر در جمع مديران مسئول نشريات دانشجويي بازخواني كرد و گفت: قوت انجمن هاي علمي دانشجويي يكي از راه هاي ايجاد تحرك در فضاي فعاليت هاي دانشجويي هستند. تحرك قبل از ركود فعلي يك تحرك طبيعي نبوده است و اكنون اگر دوباره تحرك درفضاي فعاليت هاي دانشجويي جاري شود به آن تحرك قبلي برنخواهد گشت و بايد تحرك متعادل ايجادشود.

برنامه مصوب فرهنگي از سوي وزارت علوم نداريم

معاون فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم با بيان اينكه "برنامه مصوب فرهنگي از سوي وزارت علوم نداريم" اظهار داشت: ما نمي توانيم آب دستي در چشمه بريزيم تا چشمه چشمه شود، بجوشيد!

وزارت علوم در تفكيك جنسيتي كلاس هاي دروس اسلامي دخالت نمي كند

وي در خصوص برخي اظهارات، مبني بر احتمال تفكيك جنسيتي كلاس هاي دروس اسلامي با روي كار آمدن دولت نهم خاطر نشان كرد: دانشگاه ها بر اساس ماده 49 قانون چارم توسعه به صورت هيات امنايي اداره مي شوند و از اين پس به سمت استقلال بيشتر نيز پيش مي روند. لذا ممكن است دانشگاهي به تفكيك جنسيتي كلاس هاي اسلامي اقدام كند. اين در حالي است كه وزارت علوم نه بخشنامه مي كند كه حتما مختلط كنيد و نه اينكه بخشنامه اي در خصوص جدايي خانم ها و آقايان صادر خواهد كرد.

بحث انتخابي شدن روساي دانشگاه ها يك حرف است كه مصرف سياسي دارد

دكتر "خرمشاد" در خصوص درخواست هاي مكرر برخي تشكل هاي دانشجويي مبني بر انتخابي شدن روساي دانشگاه ها اظهار داشت: بحث انتخابي شدن روساي دانشگاه ها يك حرف است كه مصرف سياسي دارد. برخي جريانات سياسي داخلي جهت يارگيري از اين بحث سوء استفاده مي كنند.