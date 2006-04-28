ديدگاه دو تن از كارشناسان مسائل بين الملل درباره سفر اخير رايس به عراق و سه كشور ديگر

به گزارش خبرگزاري "مهر" وزير امور خارجه آمريكا از روز سه شنبه سفر چهار روزه اي را به يونان، تركيه و بلغارستان آغاز كرد . اما صبح روز چهارشنبه بر خلاف انتظار و بدون اطلاع قبلي وارد عراق شد تا به همراه رامسفلد وزير دفاع اين كشور كه پيش از رايس وارد عراق شده بود ديداري را با تيم جديد رهبري عراق داشته باشد.

دكتر صباح زنگنه كارشناس مسائل خاورميانه در گفتگويي با "مهر" در مورد سفر سرزده وزير خارجه آمريكا به عراق به اين نكته اشاره كرد كه سفر رايس پس از ورود دونالد رامسفلد وزير دفاع آمريكا حكايت از فشردگي برنامه هاي آمريكا در مورد عراق مي كند . با توجه به اينكه آمريكا و انگليس درصددند تا دولت جديد عراق را تحت فشار بگذارند و به خصوص وزارتخانه هاي كشور و دفاع را در اختيار نيروهاي وابسته به خود قرار دهند، اين سفر انجام گرفت .

وي همچنين در مورد هدف خاورميانه اي سفر رايس به تركيه و يونان گفت : سفر رايس به تركيه به عنوان يك كشور اقماري آمريكا و همسايه عراق قابل تامل و توجه است . اما سفر وي به يونان احتمالا براي كاهش تنش بين تركيه و يونان در زماني كه مايل هستند در عراق دست به تحركاتي بزنند، قابل تفسير است .

كارشناس مسائل خاورميانه در ادامه افزود : آمريكايي ها تصميم گير اصلي در تحولات منطقه خواهد بود و سفرهاي مستمر آنها نشان از مراقبت و نظارت جدي اوضاع و احوال منطقه است.

دكتر جلال سعادتيان نيز در گفتگويي با "مهر" درباره اهداف خاورميانه اي سفر رايس گفت :" آمريكا در تلاش است تا در صورت تحريم ايران مشاركت بيشتري از كشورها را به همراه خود داشته باشد و احتمالا اگر مباحث نظامي پيش آمد بتواند از پايگاه هاي نزديكتري براي سامان دادن كار نظامي عليه ايران استفاده كنند . طبيعتا در آستانه گزارش البرادعي كه مي تواند منجر به اتخاذ تصميمي در شوراي امنيت بشود آمريكايي ها نيازمند تحركات ديپلماتيك جديدي هستند و سفر رايس در اين راستا قابل ارزيابي است ".

كارشناس مسائل بين الملل در مورد سفر سرزده رايس به عراق نيز به "مهر" گفت : عراق براي آمريكا و شركاي غربي بسيار زيادي دارد و دستيابي به وحدت در بين گروهاي مختلف عراقي در دستور كارشان قرار دارد و فشارهايي را براي دستيابي به اين اهداف بر مقامات عراقي وارد كردند كه ما حصل اقداماتشان تركيب تيم رهبري جديد در عراق است و در حال حاضر كه مجموع عناصر تشكيل دولت حاصل شده مي خواهند آخرين رايزني ها را پيش از تشكيل دولت آتي براي نيل به اهداف به عمل آورند .

جلال سعادتيان درباره سفر رايس به بلغارستان و شركت در نشست وزراي امور خارجه كشورهاي عضو ناتو گفت : ناتو همواره نشست هاي ادواري دارد، اما مصادف شدن اين نشست با تحولات مربوط به موضوع هسته اي ايران اهميت اين نشست را افزايش داده است . با توجه به اينكه آمريكا رياست اصلي ناتو را در اختيار دارد طبيعي است كه بتواند اين مجموعه را با خود همراه كند . اگر چه در اين نشست دستيابي و يا اتخاذ سياستي نظامي عليه ايران امكان پذير به نظر نمي رسد.