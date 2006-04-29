بيشترين جرائم رسيدگي شده در تهران پرونده هاي قتل بوده است

ناصر سراج در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: علاوه بر پرونده هاي مطبوعات و منافي عفت ، پرونده هاي قتل بيشترين جرائم رسيدگي شده در دادگاه كيفري استان طي سال گذشته بوده است.

وي گفت: رسيدگي اكثر پرونده هاي تشكيل شده در دادگاه كيفري استان در سال 84 به پايان رسيده و فقط رسيدگي تعداد محدودي از پرونده ها به دليل نياز به كارشناسي دقيق تر ، طولاني تر و به سال 85 موكول شده است.

سراج تصريح كرد: مدت زمان رسيدگي به پرونده ها در حال حاضر در دادگاه كيفري استان بين يك الي 2 ماه به طول مي انجامد و در نهايت منتهي به صدور راي مي شود.

رئيس دادگاههاي كيفري استان تهران در ارتباط با افزايش جرائم قتل در سال گذشته نسبت به سال 83 گفت: تاكنون بررسي دقيق در اين خصوص انجام نشده است ، بنابراين در حال حاضر نمي توان نسبت به افزايش جرائم در سال 84 اظهار نظر نمود.