هفته بزرگداشت تئاتر در فرهنگسراي خاوران

به گزارش خبرگزاري "مهر"، روابط عمومي فرهنگسراي خاوران اعلام كرد واحد نمايش اين فرهنگسرا با هدف آشنايي بيشتر كودكان و نوجوانان با نمايش، همزمان با هفته بزرگداشت تئاتر، يك هفته اقدام به اجراي نمايش هاي برگزيده نموده است.

نمايش‌هاي "جزيره آبي، آسماني" به كارگرداني محمود تيموري، "غول جادو" كاري از علي برجي و "سياحت آباد" به كارگرداني فريدون ملكي هر روز از 9 تا 15 ارديبهشت ماه در سانس هاي 9 و 17 و 18 روي صحنه خواهند رفت. اين نمايش ها تنها به مناسبت هفته بزرگداشت تئاتر به صورت رايگان اجرا خواهند شد.

والدين و مربيان مدارس به منظور بازديد دانش آموزان از نمايش هاي ويژه اين هفته مي توانند با شماره هاي 33025473 و 5- 33730002 تماس حاصل نمايند.