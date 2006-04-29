موضع پاكستان در قبال اعمال تحريم عليه ايران

به گزارش خبرگزاري مهر، رياض خان مشاور وزير امور خارجه پاكستان پس از گفتگو با نيكلاس برنز معاون وزير امور خارجه آمريكا در امور سياسي در گفتگو با رويترز درباره درخواستهاي اسلام آباد ازآمريكا براي امضاي قرارداد هسته اي مانند هند اظهارداشت كه دولت بوش دوباره اين درخواست اسلام آباد را رد كرده است اما كشورش به همكاري با چين در اين زمينه ادامه خواهد داد.



وي همچنين درباره ديدار خود با برنز با بيان اين مطلب كه دراين ديدار علاوه بر درخواست هسته اي اسلام آباد درباره حل مناقشه كشمير نيز بحث و گفتگو شد، خاطر نشان كرد كه وي در اين ديدار بر نياز اقتصاد رو به رشد پاكستان به انرژي و اين حقيقت كه انرژي هسته اي مي تواند يكي از منابع انرژي در آينده باشد،تاكيد شد .



از حملات يازده سپتامبر، پاكستان يكي از متحدان كليدي آمريكا در مبارزه با تروريسم محسوب مي شود. واشنگتن اميدوار است با توجه به روابط خوب پاكستان و ايران، از حمايت اسلام آباد درجهت ترغيب تهران براي توقف برنامه هسته اي آن استفاده كند .

رياض خان همچنين با بيان موضع كشورش درباره فعاليتهاي هسته اي ايران تصريح كرد: "پاكستان معتقد است ايران بايد به تعهدات هسته اي بين المللي خود پايبند باشد.



وي همچنين تاكيد كرد كه جهان بايد تمام احتمالات (ديپلماتيك ) را پيش از اعمال تحريم كه ممكن است پيامدهاي نامطلوبي مانند خروج ايران از ان پي تي به بار بياورد، به كار گيرد ".



علاوه بر چين و روسيه بسياري از كشورهاي جهان برخلاف آمريكا و كشورهاي اروپايي، خواهان حل ديپلماتيك موضوع هسته اي ايران هستند و با اعمال تحريم عليه ايران مخالف هستند .



پاكستان كه در پي قرارداد هسته اي آمريكا و هند به دنبال انعقاد چنين قراردادي با واشنگتن است تا از فناوريهاي پيشرفته اين كشور در جهت افزايش توان هسته اي خود بهره گيرد و از رقيب هسته اي خود يعني هند عقب نماند، تلاش مي كند تا نظر آمريكا را دراين باره جلب كند .



اسلام آباد توانسته است پس از حملات يازده سپتامبرتاكنون كمكهاي مالي و نظامي هنگفتي از آمريكا دريافت كند و براي جلب حمايت هسته اي واشنگتن به نظر مي رسد درصدد است تا با همراهي با سياستهاي مداخله جويانه آمريكا در قبال برنامه هسته اي ايران نظر آمريكا درباره انعقاد قرار داد هسته اي جلب كند.



مقامات آمريكايي در مصاحبه هاي خود دلايل مخالفت بوش با قرارداد هسته اي با پاكستان را نگراني از گسترش تسليحات كشتار جمعي مي دانند ، به ويژه اينكه ، اين نگراني با اين مسئله كه عبدالقديرخان پدر انرژي هسته اي پاكستان رهبري بازار سياه هسته اي را برعهده داشته ، تشديد شده است .



محمد البرادعي مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي جمعه 8 ارديبهشت(28 آوريل ) به طوررسمي گزارش خود درباره برنامه هسته اي ايران را به شوراي امنيت سازمان ملل ارائه داد.

دراين گزارش آمده است كه ايران به درخواستهاي آژانس و شوراي امنيت سازمان ملل براي توقف غني سازي اورانيوم پاسخ نگفته است .

پس ازانتشار اين گزارش ، آمريكا و انگليس روز گذشته اعلام كردند كه هفته آينده شوراي امنيت سازمان ملل را وادار خواهند كرد كه قطعنامه اي لازم الاجرا را به تصويب برسانند كه تنها از ايران نمي خواهد كه غني سازي را متوقف كند ، بلكه راه را براي اعمال تحريم عليه تهران باز خواهد كرد.