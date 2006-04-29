جلوگيري از راه اندازي شهربازي هاي بدون مجوز سازمان آتش نشاني

احمد ضيايي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر تاكيد كرد: شهرداري ها موظف هستند قبل از راه اندازي هرگونه شهربازي به ويژه در فصول بهار و تابستان كه اوج راه اندازي اينگونه اماكن تفريحي است ، از سازمان آتش نشاني نسبت به ايمني كامل شهر بازي ها اقدامات لازم را انجام دهند.

وي خاطر نشان ساخت: در حادثه هفته گذشته شهربازي آزادگان ، جان حدود 50 نفر از فرزندان ، اولياء و خانمهاي سرپرست در خطر بود و چنانچه قبل از تاسيس شهربازي ها نظرات كارشناسانه مسئولان سازمان آتش نشاني اعمال شود ، ديگر شاهد چنين حوادث ناگواري نخواهيم بود.