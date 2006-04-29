به گزارش خبرگزاري "مهر"، در پي دعوت استوديو مارول از جان فاورو اين كارگردان موافقت كرد كه نه تنها فيلمنامه "مرد آهنين" را به مدد آرتور ماركوم و مت هالووي به رشته تحرير درآورد بلكه براي ساخت اين اثر پشت دوربين فيلمبرداري قرار گيرد. اين اثر كميك شرح حال مردي ميلياردر به نام توني استارك را در محوريت دارد كه يك لباس ضدضربه را براي خود طراحي مي كند كه به وي توان پرواز و شليك مي دهد.



اين اثر كميك در دهه 1960 منتشر شد و به محبوبيت بسياري دست يافت. در ابتدا قرار بود كه اين اثر توسط استوديو نيولاين توليد شود و نيك كاساوتيس كارگرداني آن را برعهده گيرد اما بعد از مدتي برنامه ها تغيير كرد.



فاورو اميدوار است كه بتواند ساخت اين اثر را سال آينده آغاز كند. اين پروژه كه مدت ها در نوبت توليد قرار داشت از همان ابتداي امر با مشكلات بسياري مواجه بود.



در ابتدا قرار بود كه تام كروز، هنرپيشه نامي فيلم هاي "آسمان وانيلي"، "تاپ گان" و "مگنوليا" در نقش مرد آهنين ظاهر شود، اما با توجه به تعهداتي كه اين هنرپيشه نسبت به پروژه هاي "جنگ دنياها" و "ماموريت غيرممكن 3" داشت نتوانست در اين فيلم بازي كند.