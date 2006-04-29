دو دختر مسلمان در آلمان به علت حجاب از مدرسه اخراج شدند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رويترز، اين مقام رسمي وزارت آموزش آلمان گفت: مدرسه به علت بر هم زدن نظم مدرسه اين دو دختر نوجوان را به مدت دو هفته، به طور موقف اخراج كرد.

انتخاب لباس آنها موضوع بحث جنجال برانگيزي در مدرسه را رقم زد و مقامات مدرسه رفتار اين دو دختر را به عنوان بنيادگرايي اسلامي توصيف كردند.

اين در شرايطي است كه اسلام حجاب را به عنوان اصول واجب پوشش براي زنان مي داند، اما مقامات مدرسه اظهار داشته اند اگر اين دو دختر هرگز چنين لباسي برتن نكنند مي توانند پس از دو هفته به مدرسه بازگردند.

برقع پوششي محسوب مي شود كه تمام بدن، سر و حتي صورت را مي پوشاند كه در برخي از آنها جاي چشم را باز گذاشته و برخي ديگر پوشش صورت آن به مثابه پوشيه بوده كه چشمها از پشت پارچه توري پيداست.

يكي از سخنگويان اين مدرسه گفت: مدير مدرسه پس از مشورت درباره اين وضعيت با شهردار چنين تصميمي اتخاذ كرد.

وي افزود: مدير اين مدرسه حجاب را به مثابه تهديدي به امنيت مدرسه در نظر گرفته است و تصميم وي بخشي از قوانين مدرسه محسوب مي شود.

چندين ايالت در آلمان تاكنون عليه زنان مسلماني كه در مدرسه حجاب دارند اقداماتي صورت داده اند.

4/3 ميليون نفر مسلمان در آلمان زندگي مي كنند كه از اين تعداد 20 هزار نفر آن در برلين ساكن هستند. اسلام پس از مسيحيت پروتستان و كاتوليك سومين دين بزرگ اين كشور اروپايي محسوب مي شود.