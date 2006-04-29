نرخ تورم در سال گذشته 3 درصد كاهش يافت / نرخ اجاره مسكن افزايش يافت

به گزارش خبرنگار اقتصادي"مهر"، شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران (شاخص تورم) در اسفندماه 1384 به عدد 325 رسيد كه نسبت به ماه قبل 8/1 درصد افزايش يافت. شاخص مذكور در مقايسه با ماه مشابه سال قبل 2/10 درصد افزايش داشته است.

ميزان تورم در سال 1384 نسبت به سال 1383 معادل 1/12 درصد بوده است.

شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي پس از حذف نوسانات فصلي نسبت به ماه قبل 5/1 درصد افزايش نشان مي دهد.

شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي در اسفندماه 1384 نسبت به ماه قبل، در كليه استان هاي كشور (به جز سيستان و بلوچستان) با افزايش همراه بود. بيشترين ميزان افزايش متعلق به استان يزد معادل 2/4 درصد و كمترين افزايش مربوط به استان كهگيلويه و بويراحمد معادل 2/0 درصد مي باشد. اين شاخص در استان تهران معادل 0/2 درصد افزايش داشته است.

گروه هاي اصلي

1- خوراكي ها، آشاميدني ها و دخانيات

در اسفند ماه 1384 شاخص بهاي گروه خوراكي ها، آشاميدني ها و دخانيات در مقايسه با ماه قبل 6/3 درصد افزايش يافت. افزايش فوق بيشتر ناشي از بالا رفتن شاخص بهاي گروه ميوه ها و سبزي هاي تازه معادل 5/10 درصد بود كه آن هم بيشتر به علت افزايش قيمت سيب زميني معادل 4/11 درصد، نارنگي 0/12 درصد، سيب درختي 4/3 درصد و پرتقال 4/5 درصد مي باشد. همچنين شاخص بهاي تعدادي از اقلام و گروه ها مانند گوشت قرمز معادل 0/3 درصد، لبنيات 8/2 درصد، انواع برنج 8/0 درصد و قند و شكر 5/3 درصد افزايش يافت. در اين ماه شاخص بهاي گوجه فرنگي معادل 4/18 درصد، تخم مرغ 3/10 درصد و انواع خيار 3/5 درصد كاهش داشت.

در مقايسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهاي گروه خوراكي ها، آشاميدني ها و دخانيات 3/6 درصد افزايش نشان مي دهد. در گروه مذكور، شاخص بهاي گروه خوراكي ها معادل 3/6 درصد، آشاميدني ها 4/11 درصد و دخانيات 6/5 درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزايش داشته است.

شاخص بهاي گروه مذكور پس از حذف نوسانات فصلي نسبت به ماه قبل 2/2 درصد افزايش نشان مي دهد.

2- پوشاك

در ماه مورد بررسي، شاخص بهاي گروه پوشاك نسبت به ماه قبل با افزايشي معادل 1/1 درصد مواجه گشت. اين افزايش بيشتر ناشي از بالا رفتن شاخص بهاي گروه پوشاك آماده معادل 0/1 درصد بود. ضمنا شاخص بهاي انواع كفش 6/1 درصد افزايش نشان مي دهد.

در مقايسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهاي گروه پوشاك 2/8 درصد افزايش داشته است. شاخص بهاي گروه مزبور پس از حذف نوسانات فصلي نسبت به ماه قبل 1/1 درصد افزايش داشته است.

3- مسكن، سوخت وروشنايي

در اسفندماه 1384، شاخص بهاي گروه مسكن، سوخت و روشنايي نسبت به ماه قبل با افزايشي معادل 9/0 درصد همراه بود. در اين گروه، شاخص بهاي گروه هاي ارزش اجاري خانه هاي مسكوني شخصي و كرايه خانه هاي مسكوني اجاري هر يك معادل يك درصد بالا رفت. ضمنا شاخص بهاي گروه خدمات ساختماني معادل 2/1 درصد نسبت به ماه قبل افزايش نشان مي دهد.

در مقايسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهاي گروه مسكن، سوخت و روشنايي 2/13 درصد افزايش داشته است.

4- اثاث و كالاها و خدمات مورد استفاده در خانه

در ماه مورد بررسي، شاخص بهاي گروه اثاث و كالاها و خدمات مورد استفاده در خانه نسبت به ماه قبل معادل 9/0 درصد افزايش يافت. افزايش فوق بيشتر ناشي از بالارفتن شاخص بهاي گروه اثاث خانه به ميزان 1/1 درصد بوده است. ضمنا شاخص بهاي گروه كالاها و خدمات مورد استفاده در خانه نسبت به ماه قبل معادل 3/0 درصد افزايش نشان مي دهد.

در مقايسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهاي گروه اثاث و كالاها و خدمات مورد استفاده در خانه 3/7 درصد افزايش داشته است.

5- حمل و نقل و ارتباطات

در اسفند ماه 1384، شاخص بهاي گروه حملو نقل و ارتباطات نسبت به ماه قبل معادل 5/1 درصد افزايش يافت. در گروه فوق، شاخص بهاي گروه هاي حمل و نقل عمومي 7/3 درصد و حمل و نقل شخصي 2/0 درصد افزايش داشت.

در مقايسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهاي گروه حمل و نقل و ارتباطات 9/7 درصد افزايش داشته است.

شاخص بهاي گروه مزبور پس از حذف نوسانات فصلي نسبت به ماه قبل 6/0 درصد افزايش نشان مي دهد.

6- درمان و بهداشت

در ماه مورد گزارش، شاخص بهاي گروه درمان و بهداشت نسبت به ماه قبل با افزايشي معادل 5/0 درصد مواجه گشت. افزايش فوق بيشتر در اثر بالا رفتن شاخص بهاي گروه خدمات درماني معادل 4/0 درصد بوده است. در اين ماه شاخص بهاي گروه انواع دارو معادل 7/0 درصد افزايش يافت.

در مقايسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهاي گروه درمان و بهداشت 5/19 درصد افزايش داشته است.

7- تفريح، تحصيل و مطالعه

در اسفند ماه 1384، شاخص بهاي گروه تفريح، تحصيل و مطالعه نسبت به ماه قبل معادل 3/0 درصد افزايش يافت. در گروه فوق شاخص بهاي گروه تفريح معادل 5/0 درصد و شاخص بهاي گروه تحصيل و مطالعه 2/0 درصد افزايش داشت.

در مقايسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهاي گروه تفريح، تحصيل و مطالعه 6/17 درصد افزايش داشته است.

8- كالاها و خدمات متفرقه

در ماه مورد گزارش، شاخص بهاي گروه كالاها و خدمات متفرقه نسبت به ماه قبل با افزايشي معادل 5/0 درصد مواجه گشت كه اين افزايش بيشتر تحت تاثير بالا رفتن شاخص بهاي گروه هزينه هاي شخصي معادل 9/0 درصد و شاخص بهاي گروه ساير كالاها و خدمات معادل 3/0 درصد بود.

در مقايسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهاي گروه كالاها و خدمات متفرقه 3/11 درصد افزايش داشته است.