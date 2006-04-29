سومين دوره مسابقات قهرماني كشوري سپك تاكرا دركرج برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار" مهر" ازكرج دراين مسابقات 210 ورزشكار درقالب 21 تيم با هم به رقابت خواهند پرداخت.

مسئول هيات سپك تاكراي شهرستان كرج دراين خصوص به خبرنگار" مهر" گفت: تيمهاي شركت كننده در روزنوزدهم ماه جاري وارد شهرستان كرج مي شوند و درخوابگاه امام علي (ع) واقع درمحمد شهرمستقرخواهند شد.

بهادري درخصوص سطح كيفي مسابقات اظهارداشت: مسابقات قهرماني كشور با حضور" هكتور" سرمربي فيليپيني تيم ملي در سطح بسياربالايي برگزارخواهد شد و تيمهاي حاضر رقابتهاي تنگاتنگ وجذابي را به نمايش مي گذارند.

وي افزود: پس ازپايان مسابقات نفرات برگزيده اي كه مورد تاييد سرمربي تيم ملي باشند، به اردوي آمادگي تيم ملي دعوت مي شوند.

مسئول هيات سپك تاكراي شهرستان كرج اظهار اميدواري كرد: ميزباني شهرستان كرج به گونه اي باشد كه شان ورزش شهرستان را حفظ نمايد. مسابقات روزبيستم همين ماه رقابتها آغازمي شود و بمدت سه روز ادامه خواهد يافت.