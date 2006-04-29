  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۹ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۹:۵۲

مسئول هيات سپك تاكراي شهرستان كرج درگفتگو با" مهر":

سومين دوره مسابقات قهرماني كشوري سپك تاكرا دركرج برگزار مي شود

سومين دوره مسابقات قهرماني كشوري سپك تاكرا درمجموعه ورزشي انقلاب شهرستان كرج برگزار مي شود.

به گزارش خبرنگار" مهر" ازكرج دراين مسابقات 210 ورزشكار درقالب 21 تيم با هم به رقابت خواهند پرداخت.

مسئول هيات سپك تاكراي شهرستان كرج دراين خصوص به خبرنگار" مهر" گفت: تيمهاي شركت كننده در روزنوزدهم ماه جاري وارد شهرستان كرج مي شوند و درخوابگاه امام علي (ع) واقع درمحمد شهرمستقرخواهند شد.

بهادري درخصوص سطح كيفي مسابقات اظهارداشت: مسابقات قهرماني كشور با حضور" هكتور" سرمربي فيليپيني تيم ملي در سطح بسياربالايي برگزارخواهد شد و تيمهاي حاضر رقابتهاي تنگاتنگ وجذابي را به نمايش مي گذارند.

وي افزود: پس ازپايان مسابقات نفرات برگزيده اي كه مورد تاييد سرمربي تيم ملي باشند، به اردوي آمادگي تيم ملي دعوت مي شوند.

مسئول هيات سپك تاكراي شهرستان كرج اظهار اميدواري كرد: ميزباني شهرستان كرج به گونه اي باشد كه شان ورزش شهرستان را حفظ نمايد. مسابقات روزبيستم همين ماه رقابتها آغازمي شود و بمدت سه روز ادامه خواهد يافت.

کد مطلب 318697

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها