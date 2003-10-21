بيست و نهم مهر در دفاع مقدس

1359/07/29

امروزدر حالي شروع شد كه خونين شهر شب را زير شديدترين حملات توپخانه و موشكي گذراند . دراين روز نيروهاي پياده عراقي تا مسجد جامع پيش آمدند .

دشمن از طرف جاده ماهشهربه 2 كيلومتري آبادان رسيد و باآتش خمپاره ، جاده خاكي ماهشهر-آبادان را نيزمسدود كردند.

در محور سوسنگرد ، نيروهاي عراق مواضع خودي را در ارتفاعات الله اكبرزير آتش گرفتند و آنها را مجبور به عقب نشيني كردن.

در محور دزفول بااجراي آتش شديد توپخانه خودي ، دشمن مجبور به عقب نشيني شد .

مدافعين خرمشهرفقط تعدادي مردم عادي ، سپاهي و تكاورند .

دشمن براي دستيابي به پل خرمشهر، دراين محوراقدام به تك نمودند كه باوجود طراحي و تدابيرقبلي با شكست مواجه شد .

گزارش استانداري خوزستان : از ساعت 9 امروز در جنوب اهواز ، نيروهاي دشمن حملات شديد و مداومي روي مواضع خودي آغاز كردند و در صد متري ساحل غرب منطقه كوت عبدالله مستقرشدند كه با مقابله نيروهاي خودي از پيشروي آنها به طرف رودخانه جلوگيري شد و پس از چند ساعت درگيري شديد وبا پشتيباني توپخانه ، عراقيها مجبور به عقب نشيني شدند .

شب گذشته نيروهاي خودي روستاي سابله را ترك كرده اند . دراين محور در مقابل نيروهاي دشمن نيرويي نيست ، براي همين عراقيها به 10 كيلومتري سوسنگرد رسيده اند .

گزراش ديگري از سپاه سوسنگرد حاكي است : دشمن در شمال بستان حدود 120 تانك وخودرو درپاسگاهاي صفريه و رشيديه مستقر كرده است و در بستان 20 تانك و توپ از نيروهاي عراقي پشتيباني مي كند.

در جبهه دزفول، براثر شدت عمل توپخانه خودي تعدادي از تانكهاي دشمن منهدم شد و نيروهاي دشمن با به جاي گذاشتن 20 تانك سالم مجبور به عقب نشيني شدند . تانكها به جبهه خودي اتقال يافتند .

درعمليات امروز رزمندگان اسلام در محور هلاله - مهران ، تعدادي از سنگرهاي دشمن منهدم و تعدادي از نيروهايش كشته شدند . همچنين طي عمليات هوانيروز در منطقه مهران ، چند تانك و نفربر دشمن منهدم گرديد .

به گزارش خبر گزاري پارس : در سه دشت ذهاب ، سرپل و گيلان غرب نيروهاي رزمنده ارتش ، سپاه ، فدائيان امام خميني ، بسيج و عشاير مسلمان منطقه ابتكار عمل را در دست گرفته اند و به پيشروي خود- كه از 3 روزپيش شروع كرده اند - ادامه مي دهند .

گزارش سپاه پاسدارن غرب حاكي است : در محور شمال شرقي قصر شيرين ، حدود 100 تانك دشمن از طريق باباهادي وارد خاك ايران شد .

در اقدامات هوايي رزمندگان ، توپخانه و انبار مهمات دشمن در الجزيره ام الرصاص بمباران گرديد .

يك انبار مهمات و تاسيسات نظامي عراق در خاك اين كشور بمباران گرديد .

طي بمباران پادگان « ديره » عراق 20% و پادگان « فره » 50% خسارت ديد .

نابودي كامل تاسيسات كنار يك آنتن بزرگ فرستنده عراق در سليمانيه .

راديو كلن : نيروهاي ارتش عراق با تمام كوششي كه مي كنند ، موفق به تسخير هيچ يك از شهر هاي خرمشهر ، آبادان ، اهواز يا دزفول نشده اند .

راديو اسرائيل : در كرمانشاه ، سرپل ذهاب و گيلان غرب ابتكار عمل دردست ايرانيها بوده است.

نخست وزير ( آقاي رجايي ): عراق بايد اول از خاك ما بيرون برود . آن وقت ببينيم آيا براي اين مساله اين مقدار كشته و اين مقدار زخمي و اين مقدار توقف در يك حركت انقلابي كه مي خواهد خود را از زير بار امپرياليسم خارج كند ، مذاكره دارد يا مجازات ؟ ما يك كشور انقلابي هستيم . ما مذاكرات ديپلماتيك را مطابق عرف بين المللي قبول نداريم .

1361/7/29

بازگشت يك رزمنده 17 ساله به ميان نيروهاي خودي پس ازسه شبانه روز با عبور از خط دشمن وگذشتن از زير آتش تيربار و ميادين مين به صورت "چهاردست وپا" وبا تحمل گرسنگي و تشنگي بسيار؛ بازگذشت يكي ديگر از رزمنگان در حالتي نزديك به بيهوشي و پاي زخمي ، پس از چهار روز .

بمباران مناطق مسكوني در حاشيه عمليات ميمك به وسيله هواپيماهاي دشمن .

تشريح جنبه هاي مختلف ونتايج ودستاورهاي عمليات ميمك به وسيله قالي باف معاون قرارگاه سلمان .

تبادل آتش و تحركات لجستيكي و مهندسي طرفين در ساير جبهه ها ، همزمان با درگيري هاي ميمك ؛ بمباران جزيره مجنون توسط دشمن.

ورود وزير كشور تركيه در راس يك هيئت بلند پايه و همراه با معاون ستاد ارتش و معاون وزارت خارجه اين كشوربه تهران واظهارخرسندي از اين ديدار.

اعلام سفر آتي رئيس بخش امور خاورميانه اي و افريقايي وزارت خارجه ژاپن به ايران براي بررسي و بحث طرح صلح ژاپن با مقامات ايراني .

شركت رئيس جمهور اسرائيل در تجمع نمايندگان بهائيان سراسر جهان در عكا و حيفا .

اعتراض18 ايراني كه به اتهام حمله به سفارت ايران در لاهه بازداشت شده اند و درخواست ملاقات با نماينده عفو بين المللي .

1364/07/29

امروز سالگرد عمليات عاشوراي چهاراست .

1365/7/29

برسي آماده سازي زمينه اجراي عمليات بزرگ غدير ، چگونگي پشتيباني و تدارك يگان ها در حين عمليات وگزارشي از ميزان آماده سازي منطقه هور، در جلسه قرارگاه نيروي زميني سپاه .

ماموريت آماده سازي عمليات درمنطقه سليمانيه عراق ، به قرار گاه نجف ابلاغ شد.

اقدامات دشمن درجبهه مياني و شمالي : در گيري بين گشتي هاي خودي و دشمن در مهران ، تلاش گشتي هاي عراقي براي نفوذ به مواضع خودي از سمت رودخانه ميمه، گروه گشتي در حوالي كوه گچ، فعاليت هاي مهندسي وتقويت مواضع در منطقه پنجوين .

مواضع يگانهاي خودي در شرق بصره و شلمچه در چند نوبت بمباران شد .

گلوله باران ايستگاه راه آهن بصره به تلافي بمباران انديمشك .

افزايش حمله به نفتكش ها ، كشور هاي نفت خيز منطقه وسازمانهاي كشتي راني را به چاره جويي واداشت.

ا عزام 998 بسيجي و 1600 نيروي وظيفه از ناحيه قم به جبهه هاي نبرد .

تجليل رئيس شوراي عالي دفاع از جهاد خود كفايي در ارتش.

صدام : وقتي رژيم ايران از حمله سراسري صحبت مي كند ، ديگر كلاس درس و دانشگاه نمي تواند براي ما معني داشته باشد .

در پي خبر اعلام آمادگي يك ميليون ايراني براي آزاد سازي بيت المقدس ، ياسر عرفات گفت : فرصت آزاد ساختن بيت المقدس در حال حاضر از دست رفته است .