ابراز تمايل مصر و اردن براي همكاري با نخست وزير رژيم صهيونيستي

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، عبدالله الخطيب وزير امورخارجه اردن امروز دركنفرانس خبري مشترك با همتاي مصريش احمد ابوالغيط با بيان اين مطلب افزود: رئيس جمهوري مصر و شاه اردن مذاكرات و ديدارهاي احتمالي با مقامات اسرائيل را پس از تشكيل دولت ائتلافي بررسي و براي تعامل با اولمرت ابرازتمايل كردند.

اين اظهارات پس ازديدار رئيس جمهوري مصر با عبدالله دوم شاه اردن دربندرعقبه صورت گرفت .

منابع اسرائيلي امروز اعلام كردند كه اولمرت ممكن است اعضاي كابينه جديد را روز پنجشنبه به اعضاي كنيست (پارلمان) معرفي كند.

الخطيب ياد آورشد: اين ديدار با هدف حمايت مشترك از ابومازن رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين به منظورگام برداشتن در مسير مذاكرات صلح با دولت اسرائيل انجام گرفت .

احمد ابوالغيط وزير امور خارجه مصر تاكيد كرد: تشكيلات خودگردان فلسطين و در راس آن ابومازن به مذاكره با اسرائيل با هدف فراهم كردن زمينه پايان اشغالگري و تشكيل دولت اسرائيل توجه دارد.

وي افزود: مصر و اردن و جهان عرب تلاش مي كنند تا دولت آينده اسرائيل را به دست كشيدن ازسياست يكجانبه و بازگشت به ميزمذاكره براي اجراي طرح صلح نقشه راه تشويق كنند .

الخطيب و ابوالغيط نشست آتي كميته چهار جانبه متشكل از آمريكا ، روسيه ، اتحاديه اروپا و سازمان ملل متحد را درشرايط كنوني با اهميت خواندند و ابراز اميدواري كردند كه تلاشهاي بين المللي براي پيشبرد روند صلح افزايش يابد.