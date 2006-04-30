مدرس بار آوردن اساتيد باعث تنزل منزلت آنها مي شود / دولت بايد به طرح هاي تحقيقات بنيادي بها دهد

دكتر "محمد باقر منهاج" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" افزود: با توجه به اين كه در دنياي معاصر متدولوژي تدريس پيوسته در حال تغيير است و وسائل و امكانات جديدي براي تدريس و آموزش وجود دارد. وزارت علوم، تحقيقات و فناوري بايد امكاناتي را براي اساتيد در جهت به روز رساني علمي فراهم كند و دوره هاي كوتاه مدتي را براي گسترش تعليم و تربيت مفيد برگزار كند.

اساتيد نبايد تنها به مدرس بودن اكتفا كنند و براي تأمين معاش خود از اين دانشكده به آن دانشكده تنها به كار تدريس بپردازند

وي اظهار داشت: سياست هاي جديد علمي و آموزشي بايد در سطح بالاتر جامعه سياستگذاري شود. اساتيد نبايد تنها به مدرس بودن اكتفا كنند و براي تأمين معاش خود از اين دانشكده به آن دانشكده تنها به كار تدريس بپردازند.

استاد دانشگاه صنعتي اميركبير خاطر نشان كرد: اساتيد دانشگاه ها بايد زماني را در دانشگاه ها به تدوين موضوعات تحقيقاتي بپردازند و براي راهنمايي و مشاوره دانشجويان وقت كافي داشته باشند. فراهم كردن چنين شرايطي به عهده دولت است تا استاد را ناچار به تدريس اضافي براي كسب درآمدي در خور نباشد.

وي اضافه كرد: همچنين طرح ريزي هايي بايد در زمينه فراهم سازي فرصت هاي تحقيقاتي در صنايع و سازمان هاي خارج از دانشگاه براي اساتيد انجام شود تا ارتباط استاد دانشگاه با صنايع ايجاد و مستحكم شود. ايجاد فرصت هاي مطالعاتي در بيرون از دانشگاه به همراه مزاياي مالي در بسياري از كشورهاي پيشرفته رايج است.

در صورتي كه سيستم مدرس بار آوردن استاد در كشور ادامه پيدا كند و استاد تنها به بازخواني مطالب بسنده كند، خود به خود شاهد تنزل منزلت استاد در دانشگاه ها خواهيم بود

"منهاج" با بيان اين كه دانش جديد از دل تحقيقات بنيادي بيرون مي آيد، اضافه كرد: دولت بايد به طرح هاي تحقيقاتي بنيادي نيز بها دهد و با توجه به تأثيرگذاري عميق تحقيقات بنيادي در روند توليد علم كشور ناديده گرفتن اين تحقيقات از سوي مسئولين لطمه بزرگي را به توليد علم وارد مي كند.

وي ادامه داد: در صورتي كه بخواهيم چشم انداز پژوهشي روشني را براي كشور در نظر بگيريم بهتر است سازماني را متولي اين دسته از تحقيقات قراردهيم و نگران ضررهاي مالي در انجام اين تحقيقات نباشيم. به عنوان مثال كشور ژاپن با صرف بودجه هاي پژوهشي زياد در سيستم هاي فازي اكنون پيشرفته ترين كشور در اين زمينه است.

عضو هيات علمي دانشگاه صنعتي اميركبير با اشاره به شأن و منزلت استاد در جامعه افزود: در صورتي كه سيستم مدرس بار آوردن استاد در كشور ادامه پيدا كند و استاد تنها به بازخواني مطالب بسنده كند، خود به خود شاهد تنزل منزلت استاد در دانشگاه ها خواهيم بود.