تمدن جهان امروز وامدار تمدن غني اسلامي است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از الراية، دكتر يوسف القرضاوي رئيس اتحاديه جهاني علماي مسلمان در خطبه نماز جمعه ديروز گفت: امت بزرگ اسلام ميراث داران انبياء هستند؛ آنها از ميان تمدنهاي آشوري، بابلي وفينيقي اصيل ترين تمدن را انتخاب كردند.

يوسف القرضاوي اظهار داشت: امت اسلامي طي 8 قرن گذشته سازنده تمدن جهاني، انساني، رباني و اخلاقي بودند كه علم و ايمان را به منظور ابداعات مادي و ارتقاء سطوح روحي و اخلاقي و معنوي خود اشاعه دادند. اين تمدن غني كه امروزه جهان آن را شناخته است، ميراث تمدن اسلامي ما مسلمانان است .

وي افزود: انديشمندان غربي چون گوستاولوبون مورخ، فيلسوف و جامعه شناس فرانسوي در باره تمدن اسلام و مسلمانان نوشت و در كتاب "نزاع ميان علم و دين" درباره شيوه هاي كشف شده و برگرفته از امت اسلام اساس نهضت اروپا را بر شمرد.

يوسف القرضاوي به فلسفه اسلام اشاره كرد و گفت: فلسفه اسلامي و آموزه هاي آن، تمدن اسلامي را به ثمر رسانده است، پس بايد آن را فرا گرفت و اشاعه داد. اسلام ديني است كه هر شكل و صورتي از علم را جهت ترقي بشر قرار داده است، بنابراين با شناخت پزشكي، هندسه، شيمي، فيزيك و ستاره شناسي مي توان قدرت حق را درك كرد.

قرضاوي يادآور شد: در برپايي تمدن اسلامي عناصر ديگري چون هند، ترك، افغان، فارس و امتهاي ديگر سهيم بودند و ادياني چون يهود و مسيحيت نيز در آن دخالت داشتند، زيرا اين تمدن باز و آزاد است و تمدن بسته اي نيست كه كسي نتواند در آن سهيم شود .

وي تصريح كرد: ما به جهان، مكاتب فكري ابن رشد را آموزش داديم و اروپائيها آنها را از ما اقتباس كردند، چرا كه انديشمندان و علماي ما از مشهورترين علماي جهان به شمار مي روند و آنها مراجع جهاني هستند. البته نقش ابن سينا در پزشكي و تأليف كتاب قانون، رازي، زهراوي و ارسطو را كه كتابهاي آنها به زبانهاي مختلف ترجمه و مورد استفاده قرارمي گيرد، نبايد ناديده گرفت. از منطق صوري ارسطو بود كه افرادي چون فرانسيس بيكن آن را دريافت و در علم خود از آن استفاده كرد.

قرضاوي با اشاره به بيداري مسلمانان افزود: الان زماني است كه ملت مسلمان بايد بار ديگر بيدار شوند، حركت كرده، قافله هاي پيشرفت و ترقي بشر را دنبال كنند و از پيشرفتهاي بزرگ باز نمانند.