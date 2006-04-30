مذاكرات تبادل اسرا بين حزب الله و تل آويو با حضور ميانجي آلماني

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از نشريه المنار، قراراست ظرف دوهفته آينده هيئتي آلماني به سرزمين هاي اشغالي برود تا به عنوان ميانجي بين حزب الله و تل آويو درمورد عقد قرار دادي براي تبادل اسرا و آزادي آنان فعاليت كند.

منابع آگاه به اين نشريه چاپ بيت المقدس اعلام كردند: ايهود اولمرت نخست وزير رژيم صهيونيستي با كادر ويژه اسرائيلي كه مسئوليت مذاكرات در اين مورد را برعهده دارد، ديدار كرد و جوانب مرتبط با اين موضوع را پيش از ورود هيئت آلماني ميانجي به سرزمين هاي اشغالي مورد بررسي قرار داد.

منابع مذكور افزودند:ميانجي آلماني دراين سفر پيش نويس قرارداد تبادل اسرا بين حزب الله و رژيم صهيونيستي را با خود دارد.

ازجمله بندهاي اين قرارداد اين است كه زندانيان فلسطيني و لبناني آزاد شوند.

پيش از اين نيز مذاكراتي بين حزب الله و تل آويو مذاكره صورت گرفت.

در دي ماه 1382 اولين توافق ميان حزب الله لبنان و تل آويو در مورد اسرا صورت گرفت كه در پي آن در همين ماه يعني دي ماه 1382 دو طرف اقدام به تبادل اسرا كردند كه در اين اقدام، اسراي لبناني، صدها زنداني عرب و يك بازرگان اسرائيلي و اجساد سه نظامي اسرائيلي بين دو طرف تبادل شد.

سمير قنطار

دراين مرحله سمير القنطار قديمي ترين اسير لبناني در بند زندان هاي رژيم صهيونيستي آزاد نشد؛ وي به اتهام به هلاكت رساندن چهار اسرائيلي به پانصد و چهل و دو سال زندان محكوم شد.

اين درحالي است كه درآغازهفته جاري بيست و هشتمين سالگرد اسارت سمير قنطار با حضور سيد حسن نصرالله برگزارشد.