سپك تاكراي ايران در آينده مي درخشد

هكتور سنتيلاس در گفت وگو با خبرنگار ورزشي"مهر" در كرج گفت: تكنيك بازيكنان ايراني درمقايسه با بازيكنان مطرح جهان ضعيف است اما قدرت يادگيري و علاقه مندي آنان بسيار عالي و جالب توجه است.

وي افزود: بازيكنان ايراني بيش از هر چيز نيازمند تمرين هستند و من به آينده اين تيم بسيار اميدوارم.

سنتيلاس خاطر نشان كرد: پس از مسابقات انتخابي قهرماني كشور كه در روزهاي آينده در كرج برگزار مي شود، نفرات تيم ملي را با دقت انتخاب خواهيم كرد.

وي تصريح كرد: تكنيك فني بازيكنان به علاوه خلاقيت و اخلاق مهم ترين معيار يك بازيكن ملي پوش است و تعامل اعضاي تيم با يكديگر براي من خيلي مهم است.

سرمربي فيليپيني تيم ملي افزود: تيم ملي متشكل از 12 بازيكن خواهد بود اما من 20 بازيكن را به اردو دعوت مي كنم تا در پايان نفرات برتر را انتخاب كنم.

سنتيلاس تاكيد كرد: بازيكنان دعوت شده به اردوي تيم ملي در اردوهاي متعددي كه با هماهنگي فدراسيون برگزار مي شود ، شركت خواهند كرد و اميد است تيم ايران در عرصه بين المللي حرف هاي تازه اي براي گفتن داشته باشد.