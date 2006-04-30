  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۰ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۰:۱۴

سرمربي تيم سپك تاكرا در گفت و گو با "مهر":

سپك تاكراي ايران در آينده مي درخشد

سپك تاكراي ايران در آينده مي درخشد

سرمربي تيم ملي سپك تاكراي ايران پيش بيني كرد كه بازيكنان سپك تاكراي ايران در آينده نزديك تبديل به بهترين بازيكنان جهان شوند.

هكتور سنتيلاس در گفت وگو با خبرنگار ورزشي"مهر" در كرج گفت: تكنيك بازيكنان ايراني درمقايسه با بازيكنان مطرح جهان ضعيف است اما قدرت يادگيري و علاقه مندي آنان بسيار عالي و جالب توجه است.

وي افزود: بازيكنان ايراني بيش از هر چيز نيازمند تمرين هستند و من به آينده اين تيم بسيار اميدوارم.

سنتيلاس خاطر نشان كرد: پس از مسابقات انتخابي قهرماني كشور كه در روزهاي آينده در كرج برگزار مي شود، نفرات تيم ملي را با دقت انتخاب خواهيم كرد.

وي تصريح كرد: تكنيك فني بازيكنان به علاوه خلاقيت و اخلاق مهم ترين معيار يك بازيكن ملي پوش است و تعامل اعضاي تيم با يكديگر براي من خيلي مهم است.

سرمربي فيليپيني تيم ملي افزود: تيم ملي متشكل از 12 بازيكن خواهد بود اما من 20 بازيكن را به اردو دعوت مي كنم تا در پايان نفرات برتر را انتخاب كنم.

سنتيلاس تاكيد كرد: بازيكنان دعوت شده به اردوي تيم ملي در اردوهاي متعددي كه با هماهنگي فدراسيون برگزار مي شود ، شركت خواهند كرد و اميد است تيم ايران در عرصه بين المللي حرف هاي تازه اي براي گفتن داشته باشد.

کد مطلب 318946

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها