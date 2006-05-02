نا امني شغلي راندمان كاري را پايين آورده است

سيد محمد ميربزرگي در گفتگو با خبرنگار اقتصادي مهر در كرج افزود: زماني كه 70 درصد كارگران با قراردادهاي موقت و بدون مزايا كار مي كنند ، نمي توان توقع افزايش كيفي و كمي را دنبال كرد.

وي خاطر نشان كرد: نداشتن امنيت شغلي از يك سو و كمبود رفاه در بخشهاي مختلف زندگي كه تابعي از همان مورد اول است ، روح كارگران را آزرده و آنان را بي انگيزه كرده است.

ميربزرگي تصريح كرد: قوانين كار موارد بسياري براي دفاع از حقوق كارگر در نظر گرفته است؛ اما نداشتن ضمانت اجرايي اين قانون كارفرمايان را آزاد گذاشته است.

وي تاكيد كرد: هم اكنون شرايط شغلي و رفاهي كارگران در ساوجبلاغ نامناسب است و بي شك در بسياري نقاط ديگر نيز اينگونه است به همين دليل لازم است با اتخاد راهكارهاي اساسي دغدغه فكري اين قشر برطرف شود.

فرماندار ساوجبلاغ يادآور شد: در جامعه اي كه هرروز مسير ترقي را مي پيمايد افراد نيز بايد از مزاياي واقعي كار خود برخوردار شوند تا توان كاري آنها در عرصه توليد وخدمت افزايش يابد.

وي از مسئولان وزارت كار درخواست كرد : نسبت به رفع معضل بيكاري و احقاق حق واقعي كارگران در شهرستان ساوجبلاغ اقدام كنند و ريشه بيكاري و ظلم به كارگر را بخشكانند.

گفتني است ؛ براساس آخرين آمار ارائه شده از سوي نماينده مردم ساوجبلاغ و نظرآباد نرخ بيكاري در اين دو شهرستان 25 درصد است.