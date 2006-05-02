سه تعاوني توليد در كرج راه اندازي مي شود

مهدي نكوفال در گفتگو با خبرنگار اقتصادي مهر در كرج گفت: يك تعاوني كشاورزي و دو تعاوني باغداري در حال آماده سازي است و به زودي مورد بهره برداري قرار خواهند گرفت.

نكوفال افزود:تعاوني بخش كشاورزي در زميني به مساحت سه هزار هكتار با بيش از 210 نفر بهره بردار در دست راه اندازي است و دو تعاوني توليد روستايي باغداران هر كدام با مساحت 1600 هكتار در حال آماده سازي است.

وي ادامه داد: پيش از اين سه تعاوني توليد در بخش كشاورزي در سطح شهرستان كرج به ثبت رسيده است و 7 هزار و 740 هكتار از اراضي كشاورزي كشرج تحت پوشش اين تعاونيهاي توليد قرار دارند.

نكوفال خاطر نشان كرد: دو هزار و 40 هكتار از اراضي تحت پوشش اين تعاوني ها به عنوان اولين نمونه در كشور مورد يكپارچه سازي قرار گرفته است.

وي اظهار داشت: يكپارچه سازي اين اراضي پس از پنج سال كار مطالعاتي ممكن شده و از دو سال پيش تاكنون بهره برداران به صورت مدرن از اين اراضي بهره برداري مي كنند.

مسئول تشكلهاي نظام بهره برداري جهاد كشاورزي تصريح كرد: با روش مدرن بهره برداري از اين اراضي يكپارچه سازي شده هزينه توليد در واحد سطح به طرز چشمگيري پايين آمده و ميزان توليد بالا رفته است.

نكوفال يادآور شد: تعاوني هاي توليد در اعلام به موقع نيازهاي كشاروزان ، واگذاري وام هاي مختلف ، برگزاري كلاس هاي آموزشي و بيمه روستائيان و عشاير اقدامات سازنده اي دارد.

وي خواهان حمايت بيشتر مسئولان از تعاوني هاي توليد كشاورزي و باغداري شد.