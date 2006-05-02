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۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۶:۲۱

سه تعاوني توليد در كرج راه اندازي مي شود

مسئول تشكل‌هاي نظام بهره برداري جهاد كشاورزي كرج از راه اندازي سه تعاوني توليد در كرج خبر داد.

مهدي نكوفال در گفتگو با خبرنگار اقتصادي مهر در كرج گفت: يك تعاوني كشاورزي و دو تعاوني باغداري در حال آماده سازي است و به زودي مورد بهره برداري قرار خواهند گرفت.

نكوفال افزود:تعاوني بخش كشاورزي در زميني به مساحت سه هزار هكتار با بيش از 210 نفر بهره بردار در دست راه اندازي است و دو تعاوني توليد روستايي باغداران هر كدام با مساحت 1600 هكتار در حال آماده سازي است.

وي ادامه داد: پيش از اين سه تعاوني توليد در بخش كشاورزي در سطح شهرستان كرج به ثبت رسيده است و 7 هزار و 740 هكتار از اراضي كشاورزي كشرج تحت پوشش اين تعاونيهاي توليد قرار دارند.

نكوفال خاطر نشان كرد: دو هزار و 40 هكتار از اراضي تحت پوشش اين تعاوني ها به عنوان اولين نمونه در كشور مورد يكپارچه سازي قرار گرفته است.

وي اظهار داشت: يكپارچه سازي اين اراضي پس از پنج سال كار مطالعاتي ممكن شده و از دو سال پيش تاكنون بهره برداران به صورت مدرن از اين اراضي بهره برداري مي كنند.

مسئول تشكلهاي نظام بهره برداري جهاد كشاورزي تصريح كرد: با روش مدرن بهره برداري از اين اراضي يكپارچه سازي شده هزينه توليد در واحد سطح به طرز چشمگيري پايين آمده و ميزان توليد بالا رفته است.

نكوفال يادآور شد: تعاوني هاي توليد در اعلام به موقع نيازهاي كشاروزان ، واگذاري وام هاي مختلف ، برگزاري كلاس هاي آموزشي و بيمه روستائيان و عشاير اقدامات سازنده اي دارد.

وي خواهان حمايت بيشتر مسئولان از تعاوني هاي توليد كشاورزي و باغداري شد.

کد مطلب 318954

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