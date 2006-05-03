مراكز كار آفريني در تمامي مراكز آموزش عالي ايجاد مي شوند / بيش از 30 مركز كارآفريني در دانشگاه ها ايجاد شده است

دكتر "حسين رحيمي" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" افزود: مسئله كارآفريني در حدود 5 سال است كه در آموزش عالي مطرح شده و اكنون در حال اجرايي شدن است. مسئولين نيز متوجه اهميت آن شده اند و اعتبارات خوبي در بودجه سال 1385براي آن پيش بيني شده است.

وي اظهار داشت: هدف اصلي وزارت علوم از مقوله كارآفريني اين است كه دانشجو را در خلال تحصيل با بازار كار آشنا كند و شيوه هاي كسب و كار و قوائد حاكم بر بازار كار را به وي آموزش دهد.

مشاور وزير در امور كار آفريني با بيان اين كه هسته اصلي كار آفريني نوآوري است، گفت: بايد در دانشجويان خصيصه خلاقيت و نوآوري را كه يكي از ويژگيهاي كارآفريني است ايجاد و يا تقويت كرد.

وي تصريح كرد: كارآفريني به معناي تحول نوآورانه در شغل موجود است، البته مي تواند منجر به ايجاد شغل جديد نيز شود. در صورتي كه خصلت كارآفريني بالا رود، بهره وري در كار نيز افزايش مي يابد.

رئيس سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي اظهار داشت: تا كنون بيش از 30 مركز كارآفريني به صورت فعال و نيمه فعال در دانشگاه هاي كشور وجود دارد. وظيفه اصلي وزارت علوم در ابتدا تقويت اين مراكز و به موازات آن ايجاد مراكز جديد در ديگر دانشگاه ها است.

وي تصريح كرد: ايجاد مراكز كارآفريني در هيچ دانشگاهي ها محدوديت ندارد و هر دانشگاهي كه مجوز شوراي گسترش آموزش عالي را دارد ملزم به ايجاد مراكز كار آفريني است. بدين معنا كه تمام دانشگاه هاي دولتي، غير دولتي و غير انتفاعي، پيام نور، علمي-كاربردي مي توانند مراكز كارآفرني را ايجاد كنند. اما اولويت بيشتر وزارت علوم ايجاد اين مراكز در دانشگاه هاي دولتي است.

"رحيمي" ابراز اميدواري كرد: مراكز كار آفريني تا پايان سال 86 در تمامي مراكز آموزش عالي كشور راه اندازي شود.

وي اظهار داشت: تأسيس اين مراكز به تنهايي كفايت نمي كند و برنامه هاي آموزشي و ترويجي كه خصلت هاي نوآورانه را تقويت مي كنند بايد در اين مراكز عرضه شود.

مشاور وزير در امور كارآفريني گفت: مراكز كارآفريني مي توانند با بنگاه هاي كار در ارتباط باشند و فرصت هاي موجود شغلي را به دانشجويان انتقال دهند.

وي ادامه داد: اين مراكز بايد به نوعي با مراكز رشد و پارك هاي علمي و تحقيقاتي نيز پيوند بخورند و ارتباط مستمر داشته باشند. همچنين بحث كارآموزي دانشجويان نيز كه به معناي آشنا شدن با مهارت كار و محيط اشتغال است، بايد با برنامه هاي اين مراكز در ارتباط باشد.

"رحيمي" با تأكيد بر اين كه هيچ رشته اي در هيچ دانشكده اي نبايد از آموزش هاي كار آفريني بي بهره باشد، افزود: رشته هاي علوم انساني، هنري و علوم پايه نيز نياز به آموزش كار آفريني دارند. هيچ مقوله اي از علوم دانشگاهي نيست كه خارج از مقوله كارآفريني باشد.