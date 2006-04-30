آسيبهاي اجتماعي با برخوردهاي پليسي دفع نمي شود

محمد جواد محمدي زاده در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در مشهد ، افزود: ناهنجاري هاي اجتماعي از نارسايي هاي اقتصادي ، تربيتي و نقصان هاي آموزشي نشات گرفته و مهمترين دليل بروز اين ناهنجاري ها نيز محدوديت در منابع مالي و نيروي انساني متوليان فرهنگي جامعه است.

وي با انتقاد از عدم توجه به كانون خانواده در رسانه ها به ويژه رسانه ملي اظهار داشت: در شرايطي كه خانواده ركن اصلي جامعه محسوب مي شود اما متاسفانه به اين مهم در رسانه هاي مكتوب و تلويزيون توجه جدي صورت نگرفته و بايد دستگاههايي كه وظايفي در امور فرهنگي دارند به اين اصل اساسي توجه بيشتري كنند.

محمدي زاده گفت: براي مصون سازي جامعه به ويژه جوانان از آسيب هاي اجتماعي ، بايد جاذبه هاي محصولات فرهنگي داخل كشور افزايش يابد. به طوري كه پاسخگوي نياز جوانان باشد تا از ميل و رغبت آنان براي استفاده از محصولات خارجي كه از نظر محتوا بسيار نازل بوده اما داراي جاذبه هاي جنسي و اكشن است ، كاسته شود.

استاندار خراسان رضوي تاكيد كرد: غني سازي و تقويت فرآورده هاي فرهنگي داخل كشور در جهت مصون سازي جامعه با حركت دفعي و پليسي امكان پذير نيست ، بلكه نيازمند حركت كاملا فرهنگي - آرماني و اعتقادي است.

محمدي زاده تصريح كرد: مطبوعات ملي در شرايط كنوني از وضعيت خوبي برخودارند اما هنوز ظرفيت مطبوعات استاني و محلي شناخته نشده است و همچنين براي چاپ و نشر كتاب كه متقاضيان بسيار زيادي دارد بايد تسهيلات ويژه در نظر گرفته شود.