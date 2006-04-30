برلوسكوني سه شنبه استعفاي خود را به رئيس جمهوري ايتاليا تقديم مي كند

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از شين هوا، برلوسكوني كه هنوز به "رومانو پرودي" پيروز انتخابات اخير و نخست وزير آينده ايتاليا تبريك نگفته است، اعلام كرد كه وي پس از نشست روز سه شنبه كابينه به نزد رئيس جمهوري خواهد رفت و استعفاي خود را تسليم وي مي كند.

"فرانكو ماريني" (Franco Marini) و "فوستو برتينوتي" (Fausto Bertinotti) نامزدهاي ائتلاف چپ كه به ترتيب براي پستهاي رياست مجلس سنا و مجلس نمايندگان برگزيده شده اند، موانع موجود براي تشكيل دولت ائتلاف چپ به رهبري رومانو پرودي را برطرف خواهند كرد.

پرودي اخيرا اظهار داشت: من بسيارخوشحال هستم؛ ما اكنون به آرامش رسيده ايم.

دادگاه عالي ايتاليا اوائل ارديبهشت پس از دو هفته كشمكش و بحث هاي داغ درباره احتمال تقلب در انتخابات كه از سوي برلوسكوني مطرح شد و موجب به دادگاه كشاندن اين مسئله شد، پيروزي رومانو پرودي رئيس ائتلاف چپ ايتاليا را تاييد كرد.