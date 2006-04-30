داروهاي توليدي كشورهاي همسايه ايران استاندارد نيست / توليد 96 درصد داروي مورد نياز در كشور

دكتر سعيد واقفي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: به علت اينكه هند در مقايسه با ديگر كشورهاي همجوار ايران پيشرفته تر است ، بنابراين ايران تحت شرايط خاص براي انتقال دانش فني ، قراردادي با كشور هند بسته است.

وي اظهار داشت: اغلب كشورهاي همسايه ايران نظير پاكستان به لحاظ صنعت داروسازي بسيار ضعيف هستند. بنابراين ممكن است داروهايي از كشورهايي نظير تركيه وارد شود اما به طور حتم به صورت قاچاق از شهرهاي مرزي كشور وارد شده است ، چون وزارت بهداشت ورود داروهاي غير استاندارد را غير مجاز اعلام كرده است.

دبير انجمن داروسازان ايران گفت: هم اكنون داروهايي نظير داروهاي درمان بيماريهاي قلبي و عروقي ، اسپري هاي تنفسي ، داروهاي فشار خون از هند وارد كشور مي شود كه البته برخي از پزشكان نسبت به اثر بخشي واقعي اين داروها نظر مثبتي ندارند.

وي با اشاره به توليد 96 درصدي داروهاي مورد نياز در كشور ، تصريح كرد: 4 تا 5 درصد داروهايي نظير داروهاي پيشرفته ضد سرطان يا داروهاي جديد درمان بيماريهاي قلبي و عروقي، تنفسي، مغز و اعصاب و داروهاي بيماران خاص كه هنوز پزشكان ايراني نسبت به دانش آن آگاهي كامل ندارند از كشورهاي پيشرفته دنيا وارد مي شود.