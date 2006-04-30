براي بازي در "مرباي شيرين" مجبور شدم چندين كيلو به وزنم اضافه كنم

امير حسين صديق، بازيگر و كارگردان سينماي ايران، ضمن بيان اين مطلب، در گفت وگو با خبرگزاري "مهر"، در مورد حضورش در فيلم "مرباي "شيرين" به كارگرداني مرضيه برومند گفت : در اغلب ساخته هاي خانم برومند حضور داشته ام و كار كردن با ايشان برايم لذت بخش است و سعي مي كنم با ايشان همكاري خوب و كاملي داشته باشم . در كنار اين قضيه، از آنجا كه نقشي كه در فيلمنامه به من پيشنهاد شد، نقش متفاوتي بود و قبلاً كمتر در اين نوع نقشها ظاهر شده بودم، با كمال ميل بازي در اين فيلم را پذيرفتم .

وي افزود: چون فيزيك كاراكتري كه قرار بود، من آن را بازي كنم، از نظر چثه و وزن، از وزن طبيعي ام زياد تر بود مجبور شدم چندين كيلو وزن بدنم را زياد كنم و تجربه اين نوع بازيگري برايم جذاب و در خور توجه بود .

صديق تاكيد كرد : نقش پسر كارخانه دار بيشتر يك نوع تيپ سينمايي بود كه در اطرافمان امثال او را زياد مي بينيم . جواني كه با داشتن پدري سنتي، گرايش دارد كه به سمت به روز شدن برود. براي همين سعي كردم از اين تبپ جوانها نمونه برداري كنم . تا نقشم طبيعي و قابل باور براي مخاطب باشد.

اين بازيگر افزود: "مرباي شيرين" كلاً يك اثر كودك، خانوادگي و مفرح است . البته خانم برومند اعتقاد دارند هيچ حرف و پيامي را نمي توان با لحن جدي و عبوس به صورت درست به مخاطب ارائه كرد و با لحن طنز و كمدي درقالب شخصيتها بهتر مي توان با مخاطب ارتباط برقرار كرد .

وي در مورد كار براي كودك گفت: احساس مي كنم با كار كردن براي كودكان سهمي پيدا مي كنم در ترسيم آينده بهتر براي كشورم .

صديق در مورد وضعيت اكران فيلمهاي كودك در مقطع فعلي گفت : سينماي ما جزو كشورهاي اندكي است كه داراي سينماي كودك است و اين نكته بسيار ارزشمندي است، اميدوارم متوليان سينماي كودك سنگيني مسئوليتشان را احساس كنند و بستر مناسبي براي نمايش و توليد فيلمهاي كودك فراهم كنند .

كارگردان "در به درها" در مورد نحوه اكران فيلم " مرباي شيرين " گفت : فيلم بسيار اكران بدي دارد و با توجه به اينكه پخش آبي در زمينه پخش تخصصي فيلمهاي كودك، به بدترين شيوه ممكن و بازاري ترين مدل فيلم را پخش كرده است .