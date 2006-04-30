بايد بعنوان مربي مسائل فني و تاكتيكي را گوشزد كنم

بيژن مقانلو مربي تيم ملي تكواندو در رقابتهاي قهرماني آسيا درگفتگو با خبرنگار" مهر" پيرامون درگيري با چند عضو تيم ملي در بانكوك افزود: دريك تيم تمام نظرات مشترك نيست. مربيان نقطه نظرات خاص خود را دارند، گاهي مسئله اي مطرح و روي آن بحث مي شود. جر و بحثي دربين نبوده، اگرصحبتي شد تنها براي راهنمايي بود وبس. وظيفه من بعنوان مربي اين است كه مسائل فني وتاكتيكي را گوشزد كنم.

مقانلو در رابطه با باخت چند عضو تيم ملي تكواندوگفت: برد و باخت جزئي جدا نشدني از ورزش است. مهم مسائل بعد ازشكست است كه دلايل آن بررسي و ازآن براي رسيدن به پيروزهاي آينده استفاده شود. قهرمانان مثل كرمي وغلام زاده كه ازعنوان دارهاي جهان و آسيا هستند، نبايد فكركنند كه شكست ناپذير و قدرت مطلق هستند وبدنبال رفع نقاط ضعف خود باشد.

وي درپايان سطح فني رقابتهاي آسيائي را بدليل سرمايه گذاري اكثركشورها وحضور قدرتمند آنها بالا توصيف كرد.