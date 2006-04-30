گرافيك امروز نيازمند نگاهي عميق به فرهنگ ايران است

به گزارش خبرنگار فرهنگ و هنر "مهر" در مشهد، علي عابدي، مدرس دانشگاه در رشته گرافيك در نشست "هويت گرافيك در زمان و مكان" ضمن بيان مطلب فوق افزود : كارهاي گرافيكي بايد به سمت هويت دار شدن حركت كنند و بايد پذيرفت كه سواد بصري جامعه بالاتر از هويتي است كه گاهي نيازمند تقويت يا اصلاح مي باشد .
وي هنر ايراني را اصيل و نجيب معرفي و تصريح كرد : ايرانيها تنها قومي هستند كه هنرشان همواره نجيب بوده و هرگز ردپايي از هنر غير ايراني در آن ديده نمي شود .
عابدي در ادامه افزود : گرافيك متعلق به ايرانيها نيست ، اما با اين وجود، در برخي قسمت ها ضرورت دارد آن هنر را ايراني كنيم و در برخي قسمت ها مي بايستي با همان بستر فرهنگي خود اعمال شود .
در ادامه مراسم، مسعود شاكري ، گرافيست و مدرس دانشگاه اظهار داشت : بايستي با گسترش نگاه فرهنگي توجه به زيرساختهاي آن بتوانيم از داشته هاي فرهنگي خود به بهترين وجه استفاده كنيم.
وي با انتقاد از اينكه تاكنون به نحو شايسته از داشته ها و ارزشهاي فرهنگي ايراني در هنر استفاده نشده است افزود : براي فراگير شدن هنر ايراني بايد همراه با نگاه عميق و غني به فرهنگ خود حركت كنيم تا جايگاه واقعي گرافيك را چه در كشور خود و چه در فراتر از مرزها گسترش دهيم .
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