گرافيك امروز نيازمند نگاهي عميق به فرهنگ ايران است

به گزارش خبرنگار فرهنگ و هنر "مهر" در مشهد، علي عابدي، مدرس دانشگاه در رشته گرافيك در نشست "هويت گرافيك در زمان و مكان" ضمن بيان مطلب فوق افزود : كارهاي گرافيكي بايد به سمت هويت دار شدن حركت كنند و بايد پذيرفت كه سواد بصري جامعه بالاتر از هويتي است كه گاهي نيازمند تقويت يا اصلاح مي باشد .

وي هنر ايراني را اصيل و نجيب معرفي و تصريح كرد : ايرانيها تنها قومي هستند كه هنرشان همواره نجيب بوده و هرگز ردپايي از هنر غير ايراني در آن ديده نمي شود .

عابدي در ادامه افزود : گرافيك متعلق به ايرانيها نيست ، اما با اين وجود، در برخي قسمت ها ضرورت دارد آن هنر را ايراني كنيم و در برخي قسمت ها مي بايستي با همان بستر فرهنگي خود اعمال شود .

در ادامه مراسم، مسعود شاكري ، گرافيست و مدرس دانشگاه اظهار داشت : بايستي با گسترش نگاه فرهنگي توجه به زيرساختهاي آن بتوانيم از داشته هاي فرهنگي خود به بهترين وجه استفاده كنيم.