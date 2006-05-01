ظرفيت اشتغال پيش بيني شده براي كرج كافي نيست

سعيد سياري در گفتگو با خبرنگار اقتصادي مهر در كرج افزود:بر همين اساس ، كرج بيش از پنج درصد اشتغال سالانه كشور را تامين مي كند در حالي كه بيش از 11 درصد جمعيت اين كلانشهر در حال حاضر بيكار هستند.
وي خاطر نشان كرد: در صورت محقق شدن اهداف برنامه پنج ساله توسعه كشور ، اشتغال پيش بيني شده پاسخگوي آمار بيكاران در كلانشهر كرج نخواهد بود.
سياري با اشاره به تسهيلات دولت براي گسترش بنگاه هاي كوچك كار اظهار داشت: بخشي از اشتغال پيش بيني شده در كشور بايد به وسيله بنگاه هاي اقتصادي زودبازده محقق شود.
وي تصريح كرد: ادارات كار در سطح كشور براي گسترش فعاليت بنگاه هاي اقتصادي به كارآفرينان اين بخش ، تسهيلاتي تا سقف 10 ميليارد ريال در اختيار كارآفرينان قرار مي دهد.
اين مسئول يادآور شد: مهارت آموزي از راهكارهاي موثر در ايجاد شغل براي جويندگان كار به شمار مي رود و اداره كار نيز اين امر را دستور كار سال جاري خود قرار داده است.
گفتني است ؛ نرخ بيكاري در كرج 5/11 درصد كل جمعيت يك ميليون و 800 هزار نفر اين كلانشهر است.
