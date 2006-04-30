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۱۰ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۴:۳۵

در همايش معاون خدمات شهري كلانشهرهاي ايران عنوان شد:

عمده ترين مشكل شهرداريها منابع درآمدي ناپايدار است

دبير همايش كلانشهرهاي كشور ، منابع درآمدي ناپايدار را ، عمده ترين مشكل بحران زاي شهرداريها خواند.

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در كرج ، سيدعلي ميرنجاتي در هفدهمين نشست كميته معاونان خدمات شهري شهرداري هاي كلانشهرهاي كشور گفت: در گذشته 15 درصد از مالياتها به شهرداري ها پرداخت مي شد اما در حال حاضر اين مبلغ كه يكي از منابع درآمدي پايدار شهرداريها بود قطع شده است ، بدون آنكه هيچ منبع ديگري جايگزين آن شده باشد.

وي افزود: هر فشاري بر روي شهرداري ها بار مضاعفي را بر شهر تحميل مي كند و كارايي اين ارگان را به مرور كاهش مي دهد.

ميرنجاتي تصريح كرد: معضل منابع درآمدي ناپايدار در شهرهاي كوچك بيشتر خودنمايي مي كند ، زيرا شهرداري هاي بزرگ با استفاده از راهكارهاي خاص خود منابع درآمدي جديدي ايجاد مي كنند.

وي عدم آگاهي و شناخت مسئولان كشور از نحوه مديريت شهري را از ديگر مسائل شهرداري ها اعلام كرد و گفت: هم اكنون شهرداري ها 300 نوع خدمات به شهروندان ارائه مي دهند ، در حالي كه در ارزيابي عملكرد آنان اين خدمات منظور نمي شود و اين خدمات اغلب ناديده مي مانند.

به گزارش مهر ، هفدهمين همايش كميته معاونين خدمات شهري كلانشهرهاي كشور با حضور معاونان خدمات شهري كلانشهرهاي تهران ، كرج ، اهواز ، قم ، اصفهان ، شيراز، مشهد و تبريز صبح امروز در باشگاه ميلاد شهرداري كرج برگزار شد.

کد مطلب 319131

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