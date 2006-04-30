سومين جشن بازيگر برگزار شد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روابط عمومي خانه تئاتر، در اين مراسم، برترين بازيگران سال گذشته، مشخص شده و جوايز خود را دريافت كردند. در ابتداي مراسم "جعفر والي" هنرمند پيشكسوت تئاتر، شمع هاي سومين جشن بازيگر را روشن كرد. سپس پيام روز جهاني تئاتر با صداي ايرج راد مدير عامل خانه تئاتر پخش شد و كليپي با عنوان مروري بر دو دوره جشن بازيگر به نمايش درآيد.

در ادامه مراسم گروه پانتوميم به همراه موسيقي زنده به اجراي برنامه پرداخت. "رامبد جوان" و "هومن رهنمودن "اجراي تمامي مراسم را بر عهده داشتند. گروه موسيقي پاپ به خوانندگي "حامد بهداد" قطعه موسيقي را اجرا كرده و در بخش تقدير از بازيگران پيشكسوت تئاتر، "هما روستا" نشان افتخار خانه تئاتر را به "توران مهرزاد" اهدا كرده و جعفر والي اين نشان را به داود رشيدي اعطا كرد.

در بخش اول اهداي جوايز پرويز پرستويي و هومن برق نورد جوايز خود را از محمد رحمانيان نويسنده و كارگردان تئاتر دريافت كردند. دانيال حكيمي در تالار حضور نداشت و هادي مرزبان به نيابت از او روي صحنه آمده و جايزه او را دريافت كرد. پرويز پرستويي از دريافت اين جايزه ابراز خوشحالي كرده و گفت: خوشخالم كه پس از هفت سال دوري از تئاتر به خانه اول خودم برگشتم اگر چه خيلي ها من را تئاتري نمي دانند. افتخار مي كنم كه در جمع هنرمندان عزيزي هستم كه ستون هاي تئاتر را نگه داشتند.

وي در پاسخ به اين پرسش كه چرا بازيگر شده است، گفت : بازيگري چيزي جز عشق نيست و ما عاشقيم و اگر نباشيم، نمي توانيم اين كار را انجام دهيم. رويا تيموريان، نگار عابدي، افسانه ماهيان جوايز خود را از توران مهرزاد دريافت كردند.

در ادامه مراسم افشين هاشمي به همراه گروه خود به اجراي پيش پرده خواني پرداخت و گروه حركات موزون به سرپرستي فرزانه كابلي برنامه خود را به اجرا درآورد.

در بخش دوم اهداي جوايز نيز، جمشيد لايق جوايز بازيگران مرد و مريم معترف، جوايز بازيگران زن را اهدا كردند.

در اين بخش سيامك صفري ، ميكائيل شهرستاني، احمد مهران فر، شبنم مقدمي، مريم معيني و مهسا مهجور به عنوان ديگر بازيگران برتر سال معرفي شدند.