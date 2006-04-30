ايران با تاكتيك هاي خود آمريكا را مجبور به تغيير موضع كرد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روزنامه نيويورك تايمز، مدتي است ايران و آمريكا استراتژي هاي جديدي را درباره مباحث هسته اي به كار مي گيرند كه به نظر مي رسد فقط مسئله رويارويي و مقابله آنها را افزايش مي دهد؛ زيرا دو كشور تلاش مي كنند از برنامه هسته اي ايران كه با سرعتي رو به تزايد در حال پيشرفت است، منافع خود را برداشت كنند.

نيويورك تايمز افزود : در چند روز گذشته نكات زيادي از استراتژي هاي دو طرف فاش شد كه حيله گري ها و سياست هاي جنگ جهاني دوم را منعكس مي كند. همچون روزهاي نخست جنگ جهاني دوم دو طرف تلاش مي كنند قوانين جديدي را به نگارش درآورند و آنها را اجرا نمايند و در اين راه از همه ابزارهاي موجود استفاده مي كنند. از يك سو ايران آمريكا را تهديد مي كند و از سوي ديگر آمريكا نيز تلاش مي كند تا ايران را تحريم نمايد.

به گفته آژانس بين المللي انرژي اتمي ، ايران در دراز مدت توانسته است به طور تدريجي بازرسان آژانس را از دسترسي به سايت هاي حساس دور كند و از سوالات مربوط به رابطه نظامي و غير نظامي برنامه هسته اي خود خودداري مي كند.

اين روزنامه در ادامه با نقل برخي از سخنان آقا زاده رئيس سازمان انرژي اتمي و احمدي نژاد رئيس جمهور كشورمان در مورد اينكه انرژي هسته اي يك خطر قرمز است و ما هرگز حق خود را در اين زمينه رها نخواهيم كرد، نوشت: در واشنگتن نيز منابع رسمي دولت بوش از سوي ديگر افراط مي كنند. رابرت جوزف يكي از مسئولان ارشد وزارت خارجه آمريكا تاكيد كرد كه مي خواهد شرايطي فراهم شود كه آمريكا اطمينان داشته باشد حتي يك سانتريفوژ هم در ايران وجود ندارد.

به نوشته نيويورك تايمز، چيزي كه ماجرا را بسيار زياد شور مي كند، اين است كه علاوه بر روسيه و چين و كشورهاي اروپايي هم در اين زمينه نقش جالبي بر عهده گرفته اند و هر يك از يك سو قضيه را كش مي دهند.

تحليلگر اين روزنامه اعتقاد دارد اين ماجرا و مباحث مربوطه بر سر موضوعي واقعي نيست و ايران تا 10 يا 15 سال ديگر نخواهد توانست به سلاح هسته اي دست پيدا كند.

در ادامه آمده است: شايد هم آمريكا و برخي از متحدانش قصد دارند در خلال اين ماجرا برخي از قوانين هسته اي را تغيير دهند.

در بخش ديگري آمده است: جرج بوش چندين بار اعلام كرد كه هيچ گزينه اي را در مورد ايران از روز ميز خود حذف نكرده است و ممكن است حمله اي نظامي را بر ضد ايران ترتيب دهد اما ايران نيز با موضع گيري هاي خود حريف را مجبور به تغيير موضع كرد به طوريكه آمريكا در آخرين بيانيه هاي خود اعلام كرد فقط خواهان ديپلماسي در برخورد با ايران است.