اساتيد در اعزام به فرصت هاي مطالعاتي با وضعيت اسفناكي مواجه هستند / تجملات برازنده و از انتظارات استاد نيست

دكتر "شايگان" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي مهر افزود: هر استادي در جامعه با توجه به كاري كه انجام مي دهد به مسائل مالي كمتر توجه مي كند و بخش معنوي كار بيشتر اهميت دارد. بيشترين انتظار اساتيد از جامعه نيز در رابطه با حفظ ارزش معنوي آنها است.

وي اظهار داشت: معلمي دانشگاه هيچ رابطه اي با مسائل مالي ندارد و زندگي تجملي نيز برازنده و از انتظارات استاد نيست. تنها احترام و قدرداني از جانب دانشجويان و فارغ التحصيلان به عنوان ثمره زحمات براي اين افراد ارزشمند است.

شايگان به بيان مشكلات اساسي اساتيد در دانشگاه ها پرداخت و گفت: اساتيد در شرايط فعلي به سختي مي توانند به فعاليت هاي تحقيقاتي بپردازند. با در نظر گرفتن كمبود تجهيزات و امكانات پژوهشي، مجلات و نشريات علمي و بين المللي و دسترسي به پايگاه هاي اطلاع رساني در دانشگاه ها اساتيد با مشكلات اساسي در دانشگاه ها روبه رو هستند.

عضو هيات علمي دانشگاه صنعتي شريف با بيان اين كه بودجه ارزي دانشگاه ها كم است، گفت: اساتيد دانشگاه ها در اعزام به مجامع علمي بين المللي و فرصت هاي مطالعاتي با وضعيت اسفناكي مواجه هستند.

وي اظهار داشت: بسياري از امور براي دولت چندان بار مالي ندارد اما براي اساتيد مهم است و در اتلاف وقت آنها صرفه جويي مي شود. بهتر است دولت امتيازات اجتماعي خاصي را همچون ديگر دانشگاه هاي خارج از كشور براي اساتيد در نظر بگيرد كه در نتيجه آن شأن و منزلت معلم دانشگاه در ميان جامعه و مردم نيز رعايت شود.

اين استاد مهندسي شيمي افزود: ارتباط استاد با دانشجو نبايد تنها به رفع اشكالات درسي محدود باشد. استاد مي تواند در بسياري از موارد راهنماي خوبي براي دانشجوان باشند و شرايط بايد فراهم شود تا اساتيد زمان بيشتري را در دانشگاه به راهنمايي دانشجويان بپردازند.