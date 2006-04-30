فرهنگ كار بايد در جامعه نهادينه شود/ ملت ايران اجازه نمي دهد به عصر استعمار برگرديم

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، غلامعلي حداد عادل پيش از ظهر امروز در آستانه 11 ارديبهشت روز جهاني كارگر، در ديدار نمايندگان تشكل هاي كارگري در محل تالار مدرس مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: آمريكا و اروپا مي خواهند با پرده تحريم و تهديد كاري كنند كه مردم ما در فشار قرار گيرند در مقابل نظامي كه خود ايجاد كردند بايستند.

وي افزود: اما ما دست به دست هم داده و كار مي كنيم و نشان مي دهيم كه رشد پيدا كرديم و مي دانيم بايد از استقلال خود دفاع كنيم و نمي گذاريم در مسئله هسته اي براي ما تعيين تكليف كنند.

رئيس مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد: ما چه سپاهي، ارتشي و سرمايه گذار و كارفرما و كارگر و ... باشيم، پيام مان به زورگويان دنيا اين است كه عصر استعمار سپري شده است و كشوري كه انقلاب كرده و نزديك يك ميليون شهيد و جانباز و آزاده تقديم كرده اجازه نمي دهد به دوران گذشته برگرديم.

حداد عادل اظهار داشت: در صورت فشارهاي آنان ما با كار و تلاش و همدلي كشور را اداره مي كنيم، همانطور كه در 8 سال جنگ چنين كرديم. شما كارگران، ارتش عرصه هاي كار هستيد كه از استقلال كشور پشتيباني مي كنيد و نمي گذاريد اين كشور مقابل دشمن خم شود.

به گزارش خبرنگار "مهر"، رئيس مجلس در ادامه سخنان خود با بيان اينكه كارگران يكي از اركان كشور هستند، خاطر نشان كرد: توجه به اين قشر زحمتكش و شريف وظيفه اسلامي، انساني و ملي است و ما در مجلس خصوصا مجلس هفتم كه با شعار خدمت كار خود آغاز كرده است، همواره درصدد رفع مشكلات و گره گشايي از قشرهاي مختلف مردم هستيم. فضاي مجلس فضاي توجه به كارگران و همه كساني است كه از دسترنج خود نان مي خورند و كار شرافتمندانه انجام مي دهند.

وي تصريح كرد: كارگران در استقلال و بي نيازي كشور از بيگانه موثرند و اين اقشار مورد احترام نمايندگان خود در خانه ملت هستند.

حداد عادل با بيان اينكه همواره كار بر كارگر مقدم است گفت: عزت ملت ها بدون كار ممكن نيست و هيچ ملت بزرگي بدون كار، به بزرگي نرسيده است.

وي خاطر نشان كرد: ما نيز با انقلاب اسلامي زمينه را براي پيشرفت ايجاد كرديم و دست بيگانه را از كشور قطع كرديم و با استقلال خود بر خودمان حكومت مي كنيم كه اين باعث سربلندي است و بايد از اين فرصت استفاده كنيم و كشور را بسازيم زيرا با كار است كه مي توانيم عقب ماندگي هاي 200 ساله را جبران كنيم.

حداد عادل افزود: بايد با جهشي اين عقب ماندگي را جبران كنيم و اين با كار معمولي امكان پذير نيست و بايد نسبت به ديگران شتاب مضاعفي در حركت خود داشته باشيم.

رئيس مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر اهميت دادن به اصل كار به سخنان مقام معظم رهبري در آغاز سال نو و پيام نورزي ايشان در اين خصوص اشاره كرد و گفت: فرهنگ كار كردن را بايد در عمق وجدان مردم كشور تثبيت كنيم و در آموزش و پرورش بچه ها را به كار كردن وادار كنيم تا آنها به كار كردن عادت كنند.

وي بر فرهنگ حاكم بر روابط ميان كارگر و كارفرما اشاره كرد و افزود: اين فرهنگ بايد يك فرهنگ اسلامي و انساني باشد. رابطه كارگر و كارفرما در تفكر ما يك رابطه انساني است و اين دو مكمل هم هستند و مانند دوبال بايد با هم پرواز كنند. در تلاش براي استيفاي حقوق كارگران و رفع مشكلات آنها زبان كار گرفته شده بايد زبان اسلامي و منطقي باشد و بايد اين رابطه كارگر و كارفرما را بر اساس ارزشها و جهان بيني خود بسازيم.

رئيس مجلس در ادامه سخنان خود به توجه مجلس به سرمايه گذاري در بخش اشتغال سخن گفت و افزود: از طريق سرمايه گذاري در اين بخش است كه امكان بهبود معيشت كارگر فراهم مي شود و مجلس و دولت وظيفه دارند با سياست هاي خود رابطه كار و كارگر را اعتلاء بخشند.

وي سپس توجه به سياست هاي آموزشي، پولي، بانكي و آنچه مربوط به سرمايه گذاري در خصوص ايجاد اشتغال است را مهم خواند و گفت: ما بايد كاري كنيم كه فرهنگ كار در جامعه نهادينه شود.

حداد عادل افزود: بايد با استفاده از تجربيات و انجمن هاي كارگري و با استفاده از تجربيات درست به بهبود وضع كار به صورت همه جانبه كمك كنيم از جمله اقدامات مجلس هفتم نيز در طول اين دو سال جلوگيري از گردني است كه هر ساله افزايش دانسته است رويكرد مجلس هفتم در قانون بودجه امسال و همچنين در سال گذشته اين بوده كه قيمت ها و هزينه هايي كه هيچ خانواده اي از آنها معاف نيست، كنترل شود و ما اين را خدمت بزرگي به همه اقشار حقوق بگير مي دانيم.

پيش از سخنان رئيس مجلس شوراي اسلامي، عليرضا محجوب دبير كل خانه كارگر و نماينده تهران در سخناني به مشكلات جامعه كارگري اشاره كرد و خواستار برداشتن قدم هايي از سوي مجلس در اين زمينه شد، خاطر نشان كرد: اميدواريم با تلاش و كوشش هايي كه وجود دارد اميدها را تقويت كنيم و اين گفته ها سرآغاز تلاش جديدي باشد و ركورد در اين عرصه به فعاليت تبديل شود.

در پايان سخنان حداد عادل چند تن از كارگران و نمايندگان تشكل هاي كارگري مشكلات و انتقادهاي خود از عملكرد مسئولان وزارت كار و ديگر مسئولان مربوطه مطرح كردند. اين كارگران به نحوه برگزاري انتخابات شوراهاي كارگري، بيمه كارگران، مسايل زنان كارگر، ساعات كار كارگران انتقاد كرده و خواستار حل مشكل خود توسط حداد عادل شدند.