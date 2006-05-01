كتابخانه آستان حضرت معصومه (س) گنجينه اي كم نظير از نفايس قرآن كريم

نمايي از حرم حضرت معصومه(س) در قم



به گزارش خبرنگار كتاب مهر ، از بدو برپايي بارگاه مطهر حضرت معصومه(س)، اين حرم مطهر مورد عنايت شيعيان بوده است و ارادتمندان اين بارگاه ملكوتي قرآنها و كتابهايي را بر اين روضه مقدسه وقف مي كردند كه بعد از مدتي به دليل كثرت تعداد اين كتابها ، نياز به نگهداري آنها در مجموعه اي مجزا احساس مي شده و به اين ترتيب هسته اوليه اين كتابخانه از همان زمان شكل گرفته است.

پيشينه كتابخانه

در كتابي با نام "نقض" نوشته عبدالجليل رازي قزويني (از علماي قرن ششم هجري) اشاره صريحي به رونق تحصيل و تدريس در اين بارگاه ملكوتي شده است و مولف در رد مخالفان شيعه مبني بر نداشتن مدارس علمي تعدادى از مدارس مهم شهر قم را نام مي برد.

مسلما وجود مدارس ودانشمندان در كنار آستانه حضرت معصومه(س)خود دليلي محكم بر وجود گنجينه اي از كتب براي استفاده اهل علم است ، همچنين در تفسير قرآنى كه در رمضان سال 574 هجرى قمرى بر اين آستانه مقدسه وقف شده‏ اشاراتي به وجود كتابخانه مهمي در اين روضه مباركه شده است.

از قرن دهم در اين بارگاه محل مشخصى براى نگهدارى كتابها اختصاص يافت و همچنين كتابداري براى آن معين شده است. در ابتداى بعضى از نسخه ها مهر و نام كتابداران موجود است.

با توجه به اين مطلب مي توان دريافت كه حداقل از قرن ششم به بعد آستانه مقدسه حضرت معصومه (س) داراي خزانه اي براي نگهداري كتاب بوده است.

نخستين بناي مستقل كتابخانه آستامه حضرت معصومه (س)

از سال 1331 شمسي حاج ابوالفضل توليت اقدام به تاسيس كتابخانه آستانه حضرت معصومه(س) نمود و در ابتدا 1500 جلد از كتاب هاي خطي و چاپي خود را به اين كتابخانه اهدا كرد.

از اين زمان به بعد مجموعه كتابخانه حضرت معصومه به صورت رسمي و با هزينه آستانه اقدام به خريد كتاب نمود و در كنار آن با توجه به عنايتي كه مشتاقان آستانه حضرت داشته اند بسياري اقدام به وقف كتاب بر اين كتابخانه كرده اند كه از جمله آنها مي توان از آيت ‏الله بروجردى(ره)نام برد.

نسخ خطي كتابخانه آستانهحضرت معصومه (س)

اين مجموعه داراي حدودا 1600 نسخه خطي است و اين نسخه ها تاكنون چهار بار فهرست شده است ؛ سه بار اين فهرست نويسي ها ( در سالهاي 1346 ، 1355 و 1356 ) از سوي محمد تقي دانش پژوه صورت گرفته و يك بار هم از سوي سيد حسن نقيبي در سال 1375 اقدام به فهرست نويسي اين كتابها كرده است.

در اين فهرست ها به تمامي اطلاعات كتاب شناختى و نسخه شناختى اين گنجينه پرداخته شده است. نمايه اين آثار به اين شكل است : كتب معرفى شده، مؤلفان، كاتبان، اعلام، كتاب ها و جاى ها. نمايه هاى هر جلد در انتهاى همان جلد آمده است.

در آثار نفيسي كه در اين كتابخانه وجود دارد قرآنهاي خطي كهن با قدمتي هزارساله ، ترجمه هاي و تفسير فرآن ، كتب تذهيب و مجلس دار (نقاشي شده ) ، تأليفاتي به دستخط مؤلف ، حواشي ارزشمند ، نسخه هاي خطي وقف شده بر آستانه حضرت معصومه(س)و آثاري ديگر.

بخش گنجينه قرآنهاى خطى ،‌ يكي از مهمترين بخش هاي اين كتابخانه است اين مجموعه هم از جهت تعداد آثار و برخوردارى از شيوه هاى ممتاز هنر كتاب آرايى مانند تذهيب، تجليد(هنر جلد سازي)، خوشنويسى بسيار مهم به شمار مي رود.

برخى از قرآنهاى موزه در قرون آغازين حيات اسلام يعنى در قرن دوم و سوم همزمان با حكومت خلفاى عباسى و برخى ديگر نيز در ساير ادوار اسلامى، مصادف با دوره حكومت آل بويه، سلجوقيان، ايلخانيان،تيموريان، صفويان و قاجاريه كتابت شده است.

قديمى ترين قرآن موزه در سال 198قمرى نوشته شده و در آغاز آن نام مامون خليفه عباسى به چشم مي خورد ، بعضى از قرآنها بر روى پوست و برخى ديگر بر روى پارچه و ساير قرآنها بر روى انواع كاغذ نوشته شده است.

مصحف هاي موزه بيشتر به خط كوفى، ثلث، نسخ، محقق و ريحان است كه برخى از آنها از آغاز تا انتها به يك شيوه از خط خوشنويسى و برخى ديگر به شكل توامان نويسى كتابت شده است.

اكثر آيات قرآن با مركب مشكى و برخى ديگر نيز با آب طلا و رنگ لاجورد تحرير شده است. بخشى از قرآنهاى موزه داراى ترجمه فارسى است كه در بعضى از آنها همزمان با كتابت متن آيات، نگارش ترجمه نيز بدنبال آن انجام پذيرفته است.

در برخى از نسخه ها پس از سپرى شدن مدت زمانى طولانى ترجمه فارسى بخط نسخ يا نستعليق بر آن افزوده شده كه تنوع سبك ترجمه در دوره ها و قرون مختلف كه بيانگر سير تاريخى تحول زبان و ادب پارسى است و از نكات حائز اهميت در قرآنهاى مترجم محسوب مى شود.

در اين كتابخانه آثار ارزشمندى از خطاطان ادوار اسلامى همچون ، ياقوت مستعصمي ، ابن مقله ، احمد نيريزى، فيض الله لاهورى، شمس الدين عبدالله و ديگران موجود است.

اكثر صفحات قرآن ها با بهره گيرى از هنرزيبا و ظريف و پركار تذهيب مزين شده و با استفاده از نقوش زيباى گل و بوته اسليمى، ترنج، سر ترنج، لچك ترنج، شمسه و شرفه، جدول كشى و كمند زرين، زنجيره و به كمك انواع رنگ ها مانند لاجورد و طلا به شيوه اى بسيار زيبا و دل انگيز آراسته شده است.

قرآنهاي موزه بيشتر داراى انواع جلدهاى زيبا شامل جلد چرمى، ساده، چرم سوخته ضربى، معرق، طلا كوب،روغنى (لاكى) با تزئينات گل و مرغ و گل و بوته و همچنين برخى قرآنها داراى جلد طلاپوش است.

برخي از قرآنهاي موجود در كتابخانه بر آستانه حضرت معصومه (س) وقف شده است كه از آن جمله مي توان به موارد زير اشاره كرد :وقف تاج الوزراء در سال 549 قمري، وقف مزار ستي فاطمه در سال 661 قمري، وقف بر قبه و روضه مضجع معصومه طاهره سال 720و قرآن با رساله تجويد تحرير محمد بن فضل مولوي مربوط به سال 820 قمري.

برخي از كتب اين كتابخانه توسط پادشاهان وقف شده و برخي ديگر از نسخه هاي خطي موجود توسط مولفان به رشته تحرير در آمده و ديگرآثار كتابهايي است كه توسط كاتبان، كتابت شده است.

به عنوان نمونه شاه عباس در سال 1037 قمري110مجلد كتاب بر آستانه قم به نام "روضه فاطميه كاظميه " و مدرسه آستانه وقف كرده است كه از جمله مهم ترين اين آثار نسخه اي از كتاب قانون ابن سينا اشاره كرد.

شاه سلطان حسين هم با وكالت به آقا جمال الدين محمد خوانساري نسخه كهني از ترجمه فارسي مختصر المصباح را وقف اين كتابخانه كرده است .

از جمله نسخه هايي كه در اين كتابخانه به خط مولف موجود است مي توان به كتب زير اشاره كرد: لسان المسلمين في رد المبلغين من المسيحيين والكليميين، برهان الاحكام مهدي ، تقريرات سيد زين العابدين محمد قزويني و كتابهاي ديگر كه تعداد آنها بيش از 26 مجلد است.

نسخه هاي خطي كتابت شده قبل از سال 1000 قمري 44 جلد است كه از شرح حكمه العين تا تحرير الاحكام الشرعيه علامه حلي و مجمع البيان طبرسي را شامل مي شود.