بوش فشار بر خبرنگاران را افزايش مي دهد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روزنامه نيويورك تايمز، پيش از اين دولت جرج بوش افرادي را كه به افشاي اطلاعات مي پرداختند اخراج مي كرد. همچنين دولت خبرنگاران را محبور مي كرد تا منبع خبري خود را فاش كنند.

اما مدتي است دولت بوش راهي را كه خود ايمن تر مي خواند براي محافظت اطلاعات محرمانه به كار گرفته است:"تعقيب جزايي خبرنگاران تحت قوانين جاسوسي "

چنين راهي نقض قوانين رسمي است كه سالهاي زيادي روابط ميان خبرنگاران و دولت را اداره مي كرده است. البته در سالهاي گذشته افشاي اطلاعات در واشنگتن امري جاري و عادي بوده است و خبرنگاران نيز عادت داشتند منبع خبري خود را فاش نكنند.

به هر حال مدتي است دولت جرج بوش فشار بر خبرنگاران را افزايش داده است و قصد دارد با حربه قوانين جزايي شرايطي را فراهم آورد كه خبرنگاران از منابع رسمي دولت يا خبري را كسب نكنند و يا اگر كسب كردند نتوانند آن را به چاپ رسانند.

اين روزنامه با اشاره به وقايع سال گذشته كه يكي از خبرنگاران نيويورك تايمز و مجله تايم براي اين موضوع به دادگاه كشيده شده و بازداشت شدند، نوشت: در اف بي آي نيز جديدا روش هاي خاصي براي حفاظت اطلاعات محرمانه به كار گرفته است كه اگر اين روش ها را غير قانوني ندانيم، حتما تعجب برانگيز هستند.

نيويورك تايمز كه از روش هاي اف بي آي نام نبرده است، نوشت: قوانين جاسوسي فعلي آمريكا كه سالها بر اين كشور حاكم بوده است، چنين روش هايي را نقض مي كند و بوش در حال تغيير اين قوانين به طور خودسرانه است.