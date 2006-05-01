۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۴:۳۳

اسدالله امرايي" جنگل كوتوله ها " را به نمايشگاه كتاب تهران رساند

" جنگل كوتوله ها " عنوان اثري از " ايزابل آلنده " ، با ترجمه فارسي اسدالله امرايي - نويسنده و مترجم ادبي است كه در نوزدهمين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران عرضه مي شود .

به گزارش خبرنگار كتاب مهر، " جنگل كوتوله ها " جلد سوم ازسري كتابهاي سه گانه " ايزابل آلنده " است كه با عنوانهاي " شهر جانوران " كه در چاپ دوم و " سرزمين اژدهاي طلايي " و جنگل كوتوله ها " با ترجمه " اسدالله امرايي" از سوي نشر كتابسراي تنديس در نمايشگاه كتاب عرضه خواهد شد .

همچنين چاپ چهارم " دختر بخت " اثر " ايزابل آلنده " از سوي همين نشر در نمايشگاه كتاب تهران عرضه مي شود . " 20 نويسنده 60 داستان " عنوان اثر ديگر اسدالله امرايي است كه تا به حال چهار جلد آن منتشر و جلد پنجم نيز در دست چاپ قرار دارد و در نمايشگاه كتاب تهران عرضه خواهد شد ، اين مجموعه در بردارنده معرفي كوتاه و مصاحبه اي از نويسندگان ، همراه با سه داستان از آثار آنهاست .

چاپ دوم " با چشمان شرمگين " اثر " طاهربن جلون " و چاپ هفتم رمان " كوري " اثر " ژزف ساراماگو " و برنده جايزه نوبل از سوي نشر مرواريد در نمايشگاه كتاب حضور خواهد داشت .

 

 

