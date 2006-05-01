برخي ناشران خراساني از فهرست نمايشگاه كتاب حذف شدند

مهدي زابلي پور در گفتگو با خبرنگاركتاب مهر در مشهد ، ضمن بيان مطلب فوق افزود : طبق فهرستي كه از ناشران داوطلب در خراسان داشتيم حدود 45 ناشر از خراسان براي شركت در نمايشگاه بين المللي كتاب متقاضي بودند كه از اين ميزان تعداد نامشخصي از طريق موسسه نمايشگاه ها حذف شده اند .

مديرعامل شركت تعاوني ناشران خراسان رضوي افزود : با توجه به اين كه زمان زيادي تا برپايي نمايشگاه نداريم ، هنوز نمي دانيم كه به چه دليل برخي از ناشرين حذف شدند و پيگير آن هستيم تا هماهنگيهاي لازم صورت گيرد تا ناشرين در نمايشگاه كتاب تهران با مشكلي مواجه نشوند.

زابلي پور با بيان اين مطلب كه طي سالهاي اخير نمايشگاه كتاب با مشاركت تشكلهاي داخلي پيش مي رفت ، تاكيد كرد: در گذشته تشكلهاي شهرستانها هنگام برپايي نمايشگاه ها ، مديريت سالن ها را بر عهده داشتند و اين مديريت در زمينه هاي اجرايي نيز به پيشرفت هايي رسيده بود كه به نظر مي رسد در سال جاري وزارت ارشاد علاوه برناظر كل مديريت تشكلها ، نظارت مستقيم تري بر كار ناشران داشته اند و براي همين با ممنوعيت بيشتري مواجه هستيم.

وي درخاتمه اظهار داشت : به نظر مي رسد كاربرخي از ناشران نيز بي نقص نبوده و مطابق با شرايط اعلام شده رفتار نكرده اند.