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۱۰ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۷:۴۳

در حكمي ازسوي فرمانده كل قوا ؛

جانشين فرمانده كل سپاه منصوب شد

جانشين فرمانده كل سپاه منصوب شد

حضرت آيت الله خامنه اي فرمانده كل قوا طي حكمي سردار سرتيپ پاسدار "مرتضي رضايي" را به سمت جانشين فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي منصوب كردند.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، متن حكم مقام معظم رهبري به اين شرح است:

بسم الله الرحمن الرحيم

سردار سرتيپ پاسدار مرتضي رضايي

بنا به پيشنهاد فرمانده كل سپاه و نظر به حسن سوابق خدمتي و تجارب ارزنده در تصدي مسئوليت هاي فرماندهي و اطلاعاتي، شما را به سمت جانشين فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي منصوب مي كنم.

انتظار مي رود در ايفاي اين مسئوليت مهم با همدلي و همفكري فرماندهان و مسئولين سپاه همه همت و تلاش خود را در جهت تحقق اهداف و ماموريت هاي محوله و انسجام بخشيدن به امور در كمك به فرمانده سپاه به كار بگيريد.

از زحمات و تلاش هاي دلسوزانه سردار سرتيپ ذوالقدر در اين سمت قدرداني و تشكر مي كنم.

توفيق همگان را از خداوند متعال خواستارم.

سيد علي خامنه اي

10/2/85

کد مطلب 319311

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