جانشين فرمانده كل سپاه منصوب شد

به گزارش خبرگزاري "مهر"، متن حكم مقام معظم رهبري به اين شرح است:
بسم الله الرحمن الرحيم
سردار سرتيپ پاسدار مرتضي رضايي
بنا به پيشنهاد فرمانده كل سپاه و نظر به حسن سوابق خدمتي و تجارب ارزنده در تصدي مسئوليت هاي فرماندهي و اطلاعاتي، شما را به سمت جانشين فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي منصوب مي كنم.
انتظار مي رود در ايفاي اين مسئوليت مهم با همدلي و همفكري فرماندهان و مسئولين سپاه همه همت و تلاش خود را در جهت تحقق اهداف و ماموريت هاي محوله و انسجام بخشيدن به امور در كمك به فرمانده سپاه به كار بگيريد.
از زحمات و تلاش هاي دلسوزانه سردار سرتيپ ذوالقدر در اين سمت قدرداني و تشكر مي كنم.
توفيق همگان را از خداوند متعال خواستارم.
سيد علي خامنه اي
10/2/85
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