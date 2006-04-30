جانشين فرمانده كل سپاه منصوب شد

به گزارش خبرگزاري "مهر"، متن حكم مقام معظم رهبري به اين شرح است:

بسم الله الرحمن الرحيم

سردار سرتيپ پاسدار مرتضي رضايي

بنا به پيشنهاد فرمانده كل سپاه و نظر به حسن سوابق خدمتي و تجارب ارزنده در تصدي مسئوليت هاي فرماندهي و اطلاعاتي، شما را به سمت جانشين فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي منصوب مي كنم.

انتظار مي رود در ايفاي اين مسئوليت مهم با همدلي و همفكري فرماندهان و مسئولين سپاه همه همت و تلاش خود را در جهت تحقق اهداف و ماموريت هاي محوله و انسجام بخشيدن به امور در كمك به فرمانده سپاه به كار بگيريد.

از زحمات و تلاش هاي دلسوزانه سردار سرتيپ ذوالقدر در اين سمت قدرداني و تشكر مي كنم.

توفيق همگان را از خداوند متعال خواستارم.

سيد علي خامنه اي

10/2/85