تراز عملياتي 4/51 درصد فراتر از اهداف بودجه، با كسري مواجه شد

به گزارش خبرگزاري مهر، دولت در چهار ماه نخست امسال 55 هزار و 116 ميليارد و 800 ميليون ريال درآمد كسب كرد. در آمد دولت در مصوبه بودجه اين سال 69 هزار و 476 ميليارد و 800 ميليون ريال برآورد شده بود كه در اين دوره 3/79 درصد پيش بيني بودجه محقق شد.

در آمد دولت در پايان تير ماه سال جاري نسبت به دوره مشابه سال قبل با 7/235 درصد رشد مواجه شد.

درآمدهاي مالياتي دولت در اين دوره 6/66 درصد از اهداف مصوب رد بودجه را محقق كرد بطوريكه با 5/20 درصد رشد نسبت به دوره مشابه سال قبل به 16 هزار و 911 ميليارد و 900 ميليون ريال رسيد.

اعتبارات هزينه اي پرداخت شده در اين دوره به 95 هزار و 217 ميليارد و 300 ميليون ريال افزون شد كه نسبت به دوره مشابه سال قبل 1/105 درصد رشد داشت و توانست 1/98درصد اهداف مصوب در بودجه سال جاري را محقق كند.

بر اساس آمارهاي مقدماتي بانك مركزي جمهوري اسلامي، پرداخت اعتبارات هزينه اي ملي حدود 81 هزارو 100 ميليارد و 400 ميليون ريال بود كه 5/102 درصد اهداف بودجه با اين رقم محقق شد و نسبت به دوره مشابه سال قبل نيز 7/127 درصد افزايش داشت.

بابت يارانه شفاف سازي انرژي نيز 35 هزار و 292 ميليارد و 800 ميليون ريال پرداخت شد كه معادل رقم مصوب در بودجه اين سال بود.

حدود 56 هزار و 178 ميليارد و 800 ميليون ريال دارايي سرمايه اي واگذار شد كه اين ميزان واگذاري 4/130 درصد اهداف بودجه مصوب را برآورده كرد و نسبت به دوره مشابه سال گذشته نيز 9/33 درصد رشد داشت.

در اين دوره كشور از محل فروش نفت 55 هزار و 903 ميليارد و 300 ميليون ريال درآمد كسب كرد كه نسبت دوره مشابه سال گذشته 4/33 درصد رشد داشت و توانست سهم بزرگي را در واگذاري دارايي هاي سرمايه اي به خود اختصاص دهد اين رقم 5/132 درصد اهداف بودجه را محقق كرد.

با احتساب تملك دارايي هاي سرمايه اي كه حدود 17 هزار و 393 ميليارد و 500 ميليون ريال بود، كسري تراز عملياتي و سرمايه اي كشور در اين دوره به سه هزار و چهار ميليارد و 300 ميليون ريال رسيد در حالي كه اين رقم در بودجه مصوب حدود 13 هزار و 451 ميليارد و 800 ميليون ريال بود.

