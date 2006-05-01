همايش بين المللي انديشه هاي اقتصادي شهيد صدر برگزار مي شود

حجت الاسلام "عباس مسيحي" در گفتگو با خبرنگار حوزوي "مهر" با بيان اين خبر افزود: فراخوان مقالات اين همايش از ارديبهشت اعلام شد و ارسال مقالات در محورهاي عدالت، آزادي و حقوق مالكيت، فلسفه اقتصاد اسلامي، بازارهاي مالي كالا و عوامل توليد، پول و بانكداري، توسعه اقتصاد و ابزارهاي دسترسي به آن، نهادهاي اقتصاد در نظام اسلامي، مقايسه ديدگاه‌هاي شهيد صدر با ساير انديشمندان تا اسفند ماه سال گذشته ادامه داشت كه در اين مدت 120 مقاله به دبيرخانه اين همايش ارسال شد.

كارشناس مسئول اين همايش افزود: از اين مقالات 60 مقاله در كميته داوري منتخب شد كه به علت كمبود وقت 16مقاله در اين همايش دو روزه ارائه مي شود. ميهمانان اين همايش از كشورهاي مختلف عربي يا غربي هستند كه به ارائه مقاله مي پردازند.

وي اضافه كرد: آيت الله تسخيري، آيت الله آصفي و جمعي از شاگردان شهيد صدر در كنار ديگر محققين آثار اين شهيد با شركت به ارائه مقالات و سخنراني خواهند پرداخت.

مسيحي گفت: دانشگاه مفيد قم اين همايش را با همكاري پژوهشكده اقتصاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، پژوهشگاه علمي و تخصصي شهيد صدر، پژوهشگاه اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس و انجمن اقتصاد اسلامي ايران برگزار مي كند.