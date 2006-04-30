مجتبي جباري بعنوان بهترين بازيكن استقلال انتخاب شد

به گزارش خبرگزاري " مهر"، برنامه ورزشي نود شبكه سوم سيما با برگزاري مسابقه SMS وشركت بيش از400هزارنفر از بينندگان اين برنامه بهترين بازيكنان تيم فوتبال استقلال را در فصل گذشته ليگ برتر فوتبال انتخاب كردند.

بنابراين گزارش، درمدت يكساعت و30 دقيقه زمان برنامه كه پاسخ مسابقه ازطريق سرويس پيام كوتاه تلفن همراه پاسخ داده شد، تعداد 416 هزار و145 پيام كوتاه ارسال شد كه ازاين تعداد 333 هزار و 191 نفرپيام قابل قبول براي سوال مسابقه ارسال كردند. از تعداد كل پيام هاي دريافت شده تعداد 60هزار و567 پيام قابل قبول ولي تكراري، 15هزار و 456 پيام متني به غير ازپاسخ مسابقه داشته وتعداد 6هزار و 931 پيام نيز متني نادرست وتكراري داشته است.

مجموع كل شركت كنندگان درمسابقه كه با پيش شماره 0912 SMS (پيام كوتاه) ارسال كردند، 158هزار و 42 پيام بود كه 4/47 درصد شركت كنندگان را به خود اختصاص داده اند. همچنين براساس نظر مخاطبان برنامه، مجتبي جباري با اختصاص دادن بيش از 181هزار و 951 پيام به عنوان بهترين بازيكن تيم استقلال تهران درفصل گذشته ليگ برترفوتبال انتخاب شد.

شايان ذكر است: بعد ازجباري، عنايتي با 83 هزار و 502 پيام، طالب لو با 40هزار و831 پيام، اكبرپوربا 17هزار و441 پيام و فكري با 9 هزار و 466 پيام ازنظر بينندگان اين برنامه ورزشي تلويزيون در رده بعد قرارگرفتند.

قرار است فردا شب نيز درمسابقه SMS برنامه ورزشي 90 اسامي برندگان هفته گذشته براساس قرعه كشي در ابتداي برنامه اعلام شده وهدايايي ازسوي بانك اقتصاد نوين به برندگان اهدا شود.