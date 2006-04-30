10 هزار طلبه غير ايراني در حوزه علميه قم تحصيل مي كنند / همكاري مجامع علمي و حوزوي ايران و سودان تقويت شود

به گزارش خبرگزاري مهر، آيت الله العظمي مكارم شيرازي در ديدار رئيس دانشگاه علوم قرآني سودان و هيئت همراه با وي با اشاره به محوريت قرآن در وحدت جهان اسلام آن را قوي ترين وسيله ارتباطي بين مسلمين دانست و گفت: اگر مسلمانان پيرامون قرآن گرد هم آيند دشمنان اسلام را در ايجاد توطئه هاي تفرقه افكنانه مايوس خواهند كرد.

وي گرايش جوانان ايران به فراگيري علوم قرآني را ستود و افزود: قبل از پيروزي انقلاب اسلامي دامنه فعاليت هاي قرآني محدود به مدارس ديني بود ولي بعد از پيروزي انقلاب دامنه گرايش به قرآن روز به روز افزايش يافت. هم اكنون حافظان قرآن كريم در سنين مختلف بويژه اطفال 6 تا 8 ساله در ايران وجود دارند كه به جميع جهات علوم قرآني از جمله تلاوت، تجزيه، تفسير تربيتي و موضوعي و معارف قرآني مي پردازند.

بر اساس گزارش مركز خبر حوزه، در ابتداي اين ديدار رئيس دانشگاه علوم قرآني سودان از حضور در حوزه علميه قم ابراز خرسندي كرد و با ارائه گزارش از فعاليت هاي علمي و فرهنگي دانشگاه علوم قرآني سودان گفت: مردم مسلمان سودان بويژه جوانان، اشتياق فراواني به فراگيري علوم قرآن و معارف اهل بيت (ع) ازخود نشان مي دهند و بسياري از آنان در دانشگاه علوم قرآني سودان كه از مهمترين دانشگاه هاي اين كشور است مشغول تحصيل علوم قرآني و نشر و ترويج معارف اسلامي هستند.

وي دربخشي از سخنان خود بر تبادل تجربيات دو كشو سودان و ايران در زمينه علوم قرآني تاكيد كرد و گفت: مهمترين چيزي كه دو كشور ايران و سودان را به هم پيوند مي دهد، قرآن كريم و محبت اهل بيت پيامبر(ع) است زيرا مردم سودان علاقه و محبت وافري به اهل بيت عليهم السلام دارند، از اين رو سعي مي كنيم روابط خود را در جميع جهان براي نجات مسلمين گسترش دهيم.