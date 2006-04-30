وحدت نظر در ميان همه اركان نظام و آحاد ملت درباره مسئله هسته اي وجود دارد / آمريكايي ها آنقدر بي عقل نيستند كه به ايران حمله كنند

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، دكتر علي لاريجاني در نشستي با دانشجويان دانشگاه صنعتي شريف گفت: "همچنين در آن زمان قراردادهايي ميان ايران و شركت اوروديس فرانسه و شركت زيمنس آلمان منعقد شده بود كه همه اين قراردادها بعد از انقلاب و سرنگونگي ديكتاتور از اين سرزمين به بهانه تنبيه ايران لغو شد.

لاريجاني با اشاره به بي نتيجه بودن تلاش هفت ساله آژانس بين المللي انرژي اتمي براي تشكيل بانك اتمي گفت: امروز مي گويند ما تضمين مي كنيم به شما سوخت بدهيم اما در اين شرايط چگونه مي توانيم به آنها اطمينان كنيم.

وي تاكيد كرد: امروز هيچ تضمين واقعي و عملي براي تامين سوخت هسته اي وجود ندارد.

لاريجاني از كشف معادن جديد اورانيوم در ايران در دو سال اخير خبر داد و گفت: معادن جديدي در ايران كشف شده نه فقط آنكه آقاي هاشمي رفسنجاني در ساغند يزد از آن خبر دادند، ما معادني روي زمين پيدا كرده ايم.

وي با اشاره به تاكيد ان پي تي بر لزوم كمك هاي تكنولوژيكي به كشورهاي در حال توسعه گفت: شما بپرسيد آژانس به ما چه چيزي داده و چه كمكي به ما كرده است جز اينكه بازرسانش را به ايران فرستاده ، پس ما مجبوريم خودمان به دنبال انرزي هسته اي و تكنولوژي سوخت برويم.

لاريجاني با اشاره به روند فعاليت هاي هسته اي ايران و ديپلماسي هسته اي ايران در سالهاي اخير گفت: در تمام سه سال مذاكره متودولوژي غرب اعلام تهديد شوراي امنيت بود و ما امروز فعاليت هاي اتمي خود را در سطح فني تا حدقابل قبولي جلو برده ايم.

وي تاكيد كرد دولت آقاي احمدي نژاد اين توفيق را پيدا كرد كه ايران را اتمي كند.

دبير شوراي عالي امنيت ملي به تناقض گفتار غرب در رسانه ها و خلوت اشاره كرد و گفت: آنها در رسانه ها مي گويند نمي خواهيم ايران به بمب اتمي برسد اما در خلوت به ما مي گويند نمي خواهيم شما به دانش هسته اي دست پيدا كنيد، چون ايران كشوري الهام بخش است اگر دانش هسته اي هم داشته باشد شرايطش با گذشته متفاوت مي شود.

وي با بيان اينكه ايران ايران قدرت نجيب منطقه اي است و به دنبال آزار ديگران نيست، گفت: اولين ركن سياست ايران آن است كه به دنبال بمب اتم نيستيم. معتقديم ان پي تي مي تواند ميثاق بين المللي خوبي باشد به شرط اينكه اجازه دهند آقاي البرادعي آن را به درستي اجرا كند.

لاريجاني افزود: ما نظارت هاي آژانس را مي پذيريم به شرط اينكه اجازه دهند آقاي البرادعي تصميمات درست بگيرد.

وي افزود: ما آماده اعتماد سازي هستيم اما تحليل را نمي پذيريم. اگر آنها واقعا نگران رفتن ايران به سمت بمب اتمي هستند ما حاضريم با آنها در فعاليتهاي هسته اي مان مشاركت كنيم.

وحدت نظر در ميان همه اركان نظام و آحاد ملت درباره مسئله هسته اي وجود دارد

مسئول پرونده هسته اي ايران بابيان اينكه البرادعي با ارجاع موضوع ايران به شوراي امنيت مخالف بود ، گفت: ما همچنان آماده مذاكره هستيم اما نه مذاكره تحت فشار. ما و غرب هر دو در شرايط جديد قرار گرفته ايم حرفهاي گذشته امروز كاربرد ندارد. مسئله تعليق مربوط به گذشته است و بار ديگر امكان پذير نيست.

وي افزود: مي گويند كليد مذاكره تعليق است، در حاليكه اين پيشنهاد معقول نيست چون از 164 دستگاه سانتريفيوژ بمب در نمي آيد.

لاريجاني با بيان اينكه دو راه مذاكره و تهديد پيش روي غرب براي حل موضوع هسته اي ايران قرار دارد گفت: از نظر ما پارادايم هاي مشخص مذاكره، عضويت ايران در ان پي تي، ادامه نظارت هاي آژانس، تحقق حق ايران در غني سازي در برنامه اي مدون و آشكار، بازگشت موضوع به شوراي امنيت و بررسي پيشنهاد هاي منطقه اي است.

وي افزود: از نظر ما شوراي امنيت يعني عدم مذاكره يا مذاكره تحت فشار كه براي ما پذيرفتني نيست.

دبير شوراي عالي امنيت ملي با بيان اينكه انتخاب هر سناريو در برابر ايران عكس العمل متفاوت و متناسب با آن را در پي خواهد داشت، گفت: اگر بخواهند با فشار و تهديد عمل كنند، عكس العمل ما تجديد نظر در همكاري با آژانس است.

لاريجاني افزود: در شوراي امنيت سرعت حركت فني ايران بيشتر مي شود پس آنچه كه آنها مي خواهند به دست نمي آيد.

وي به بودجه 70 ميليون دلاري آمريكا براي براندازي حكومت ايران اشاره كرد و به طعنه گفت: 70ميليون دلار كم است به هر ايراني يك شكلات مي رسد. بودجه را 70 ميليارد دلار بكنيد كه حداقل يك ماشين به هر ايراني برسد.

دبير شوراي عالي امنيت ملي همچنين موضوع افتتاح دفتري در دوبي توسط دختر ديك چني براي بررسي براندازي در ايران مضحك خواند.

لاريجاني خطاب به غرب تاكيد كرد: اگر آزارمان بدهيد آزارتان مي دهيم و اين جدي است.

علي لاريجاني در بخش ديگري از سخنانش كه به مناسبت بزرگداشت آيت الله شهيد مطهري در دانشگاه صنعتي شريف برگزار شد، افزود: جوامعي كه نفت مي فروشند و بنز سوار مي شوند روح كوچك دارند اما جوامعي كه استيلا طلبند و در پي زورگويي، روح بزرگ دارند، ولي بزرگوار نيستند كه آمريكا از اين جمله كشورهاست.

وي در اين راستا به فجايعي در عراق اشاره كرد و گفت: مقامات عراقي براي ورود به منطقه تحت كنترل سربازان آمريكايي و شركت در نشست دولت مجبورند منتظر بمانند تا سگ آمريكايي بيدار شود و آنها را بازرسي كند.

لاريجاني با بيان اينكه امروز آمريكاييها دچار بي اعتمادي بين المللي هستند، گفت: امروز ساير كشورها نمي دانند آمريكا چه مي خواهد بكند، يك روز دم از خاورميانه بزرگ و پياده كردن دموكراسي مي زند ولي دربرابر پيروزي حماس در فلسطين جبهه مي گيرد و كمك هاي خود را قطع مي كند. آنها داعيه حقوق بشر دارند در حاليكه با كشورهايي كه بويي از حقوق بشر نبرده اند رفيق اند.

حرف از دفاع از ان پي تي مي زنند اما با كشوري كه عضو ان پي تي نيست، بيشترين روابط اقتصادي را دارند. بر اين اساس بي اعتمادي را نسبت به خود در بين ساير كشورها به وجود آورده اند.

لاريجاني تاكيد كرد: آمريكا به مركزي براي انهدام حقوق بين الملل تبديل شده است .

دبير شوراي عالي امنيت ملي تصريح كرد: جامعه اي كه در آن جهاد و هجرت و خداپرستي و اخلاق نباشد بزرگواري روح ندارد

مقوله جهاد با تروريسم متفاوت است. آمريكايي ها مكررا مي خواهند اين دو مقوله را با هم يكي كنند تا مسلمانان از جهاد اين حقيقت حيات جو دست بردارند.

وي تئوري اقدام پيش دستانه را كه آمريكا به عنوان استراتژي خود قرار داده است را قصاص قبل از جنايت و زمينه ساز انهدام حقوق بشر خواند.

لاريجاني با اشاره به بيانات استاد مطهري كه قضيه فلسطين را مربوط به همه جهانيان دانسته بود گفت: مسئله فلسطين مسئله بشريت است.

وي مسئله نفت و ايجاد آرامش و امنيت براي اسرائيل را دو مسئله مهم و اساسي براي آمريكا خواند و گفت: آمريكاييها يا بايد ماجراجويي كنند يا آزار بدهند.

وي افزود: تئوري آمريكايي ها اين است من آزار مي دهم پس هستم.

آمريكايي ها آنقدر بي عقل نيستند كه به ايران حمله كنند

علي لاريجاني دبير شوراي عالي امنيت ملي در حاشيه نشستي با دانشجويان صنعتي شريف در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوالي مبني بر احتمال حمله نظامي آمريكا به ايران افزود: فكر مي كنم آمريكايي ها آنقدر هوشياري دارند كه اين مسير غلط را دنبال نكنند.

وي در پاسخ به سئوال ديگري در زمينه نامه وي به البرادعي، اظهار داشت: من چنين نامه اي ننوشته ام و تعجب مي كنم كه چگونه رسانه ها چنين خبري را منتشر كرده اند.

دبير شوراي عالي امنيت ملي توضيح داد: پيشتر نامه اي توسط علي اصغر سلطانيه نماينده ايران در آژانس بين المللي انرژي اتمي به دبيرخانه آژانس تحويل داده شده بود و در آن اعلام شده بود كه اگر پرونده ايران از شوراي امنيت به مسير اصلي خود در آژانس برگردد، ما براي همكاري و رفع كليه ابهامات بيشتر آماده ايم.

لاريجاني همچنين تصريح كرد: ما اين نامه را قبول داريم و به آن پايبنديم.

دكتر علي لاريجاني كه در جمع دانشجويان دانشگاه صنعتي شريف سخن مي گفت، در پاسخ يه سئوالي در خصوص مذاكره با آمريكا درباره موضوع هسته اي جمهوري اسلامي تاكيد كرد: ما به آمريكائي ها اعتماد نداريم همان طور كه كشورهاي ديگر به آنها اعتماد ندارند.

وي در عين حال توضيح داد: براي تحقق اتمي شدن ايران از همه ظرفيت ها و امكانات استفاده خواهيم كرد.

لاريجاني افزود: مشكل آمريكا اين است كه دچار سوءتفاهم با خود شده است. "آمريكايي ها مدتي از ما مي خواستند كه با آنها مذاكره كنيم ولي ما به آنها اعتماد نداشتيم و درخواست آنها را بي پاسخ گذاشتيم تا اينكه رهبران عراقي از ما خواستند اين كار را به نفع ملت عراق انجام دهيم و ما نيز حاضر شديم براي خروج اشغالگران از آنجا و استقرار امنيت و ثبات، با آمريكائي ها مذاكره كنيم كه اليته آنها نتوانستند تصميم درستي در اين زمينه اتخاذ كنند".

دبير شورايعالي امنيت ملي در پاسخ به سئوالي در خصوص جذب و حمايت از نخبگان براي تاسيس 20 نيروگاه هسته اي ظرف 20 سال اظهار داشت: ما شروع خوبي براي بحث اتمي داشتيم و تعدادي از مهندسان و اساتيد رشته هاي مختلف هم در اين بخش درگير هستند، اما اميدواريم فرصت استفاده از وجود همه نخبگان در اين زمينه فراهم شود.

لاريجاني در پاسخ به سئوال دانشجويي در خصوص لزوم تجديد نظر در روابط جمهوري اسلامي با انگليس گفت: رفتار انگليسي ها در بحث اتمي و تحقيقات جنوب عراق و بسياري از مسائل ديگر با ما خوب نبوده و اين مساله براي ما از ابتدا روشن بود؛ اما مردم ما هر كاري را به موقع انجام مي دهند و ما به آنها فرصت داديم تا متوجه اشتباهات خود شوند.

وي افزود: ما ماجراجو نيستيم و قدرت منطقه اي نجيبي هستيم كه قصد تعرض به هيچ كشوري را نداريم و حتي هنگامي كه صدام به كويت حمله كرد، با آنكه آن كشور در طول جنگ تحميلي عراق عليه ايران از صدام حمايت كرد، ما با اشغال كويت مخالفت كرديم.

اين مقام مسئول تصريح كرد: جمهوري اسلامي همواره با لشگركشي مخالف است و معتقديم همانطور كه امام راحل (ره) فرمودند اگر اتحاد كشورهاي اسلامي رخ دهد، اتفاق عظيمي به وقوع خواهد پيوست.

لاريجاني خاطرنشان كرد: حواس ما به رفتار انگليسي ها هست، اما با صبوري مناسبات و تحولات را پيگيري مي كنيم.

دانشجويي كه بدون رعايت نوبت و با فرياد دبير شورايعالي امنيت ملي را مخاطب قرار داد، پرسيد ديروز شعار جوانان ما اين بود كه راه قدس از كربلا مي گذرد، امروز راه قدس از كجا مي گذرد و لاريجاني پاسخ داد: بهتر است به جاي مطلك گفتن به همديگر، قدر زحمات همديگر را بدانيم و براي آن ارزش قائل شويم.

وي افزود: آنها كه ديروز در سن و سال امروز شما جان عزيز خود را نثار كردند مجاهدان في سبيل الله و فرزندان اين ملت بودند كه اگر زحمت نمي كشيدند، امروز شما به اين راحتي نمي توانستيد درس بخوانيد و به كشور اتمي تبديل شويد.

لاريجاني تصريح كرد: تحقق هر هدف بزرگي زحمت دارد و اگر مي خواهيم به يك هدف بزرگ برسيم بايد تلاش كرده و به خود فشار آوريم.

"اگر مي خواهيم استقلال يابيم بايد مانند كساني رفتار كنيم كه شعار استقلال سر دادند و در اين راه جان عزيز خود را نثار كردند، در غير اين صورت بايد متوجه اين مسئله بود كه استقلال با در پر قو خفتن به دست نمي آيد".

دانشجويي در خصوص زمان بندي ايران براي رفع ابهامات آژانس در خصوص پرونده هسته اي سئوال كرد كه لاريجاني پاسخ داد: از آنجا كه قصد داريم تاكيد كنيم در همكاري با آژانس بين المللي انرژي اتمي مشكلي نيست، اعلام كرديم اگر پرونده ايران در آژانس انرژي اتمي بررسي شود، حاضر به مذاكره و همكاري هستيم.

وي افزود: همكاري ايران و آژانس در حد پادمان انجام مي شد، اما آقاي البرادعي توقع داشت كه ما فراتر از اين حد همكاري كنيم و آمريكايي ها هم هر روز دروغ هاي تازه اي مي گفتند كه ايران در فعاليت هاي هسته اي خود قصد مخفي كاري دارد و ما براي نشان دادن حسن نيت خود و روشن شدن واقعيت، به همكاري با آژانس ادامه داديم و بازرسان اين سازمان بر خلاف آنچه عرف است، 25 مرتبه از پادگان هاي نظامي ما از جمله پادگان هاي شهيد كاظمي، شهيد كلاهدوز، لويزان و پارچين بازديد كردند.

لاريجاني خاطرنشان كرد: ايران از سه سال پيش به سئوالات آژانس پاسخ داده و چند سئوال بيشتر باقي نمانده است كه اگر آمريكائي ها بگذارند، به آنها نيز پاسخ داده و مسئله تمام مي شود.

وي با بيان اينكه "همكاري با آژانس حد دارد" تصريح كرد: اكنون چنانچه به جاي آنكه پرونده در شوراي امنيت بررسي شود در چارچوب مقررات آژانس مورد بررسي قرار گيرد، همان طور كه اعلام كرديم آماده مذاكره و همكاري هستيم و طبق زمان بندي اعلام كرديم كه ظرف سه هفته، براي تداوم همكاري ها برنامه ارايه مي دهيم.

دانشجويي از لاريجاني پرسيد چرا در حالي كه امام (ره) فرمود نه شرقي - نه غربي - جمهوري اسلامي ، ما مدتي متكي به غرب بوديم و اكنون نيز فقط به شرقي ها به خصوص روسيه و چين متكي هستيم.

لاريجاني پاسخ داد: ما متكي بر توان ملي خود هستيم ولي ديپلماسي يعني اينكه از شرق و غرب و از همه ظرفيت ها براي راحت تر حل شدن مسائل خود استفاده كنيم.

آمريكا به مركزي براي انهدام حقوق بين الملل تبديل شده است

وي ادامه داد: اين درست نبود كه فقط با غربي ها درباره مسئله هسته اي مذاكره نمائيم بلكه بايد با همه كشورها به يك اندازه در اين خصوص تعامل داشته باشيم ؛ به ويژه آنكه دوستي ما با روسيه و چين در حد خوبي است و روابط زيادي داريم و الان نيز با اروپائي ها و روسيه و چين به صورت همزمان مذاكرات مشترك و آشكارا و پنهان داريم.

دانشجويي در خصوص بحراني شدن وضعيت معيشتي مردم در صورت تحريم احتمالي ايران در آينده سئوال كرد كه لاريجاني در پاسخ اظهار داشت: يكي از سناريوها كه مي توان مورد بررسي قرار داد، اين است كه آنها بخواهند با تحريم ، بر رفتار دولت ما تاثير بگذارند، اما قطعا اجراي اين سناريو اشتباه است و ما مجبور مي شويم واكنش مناسبي نشان دهيم.

وي اضافه كرد: البته مسئله تحريم اقتصادي آنقدرهم كه آنها القاء مي كنند، ما را دچار مشكل نمي كند؛ چرا كه "تحريم" نه آنقدر تاثيرگذار است و نه به اين سادگي ها انجام مي شود.

لاريجاني خاطرنشان كرد: فراز و فرودهايي كه در حال حاضر در حوزه اقتصاد وجود دارد، ربطي به مسائل هسته اي ندارد و بيشتر به اصلاحاتي برمي گردد كه دولت نهم مشغول آن است.

وي در عين حال تصريح كرد: ما از تحريم استقبال نمي كنيم و معتقديم براي حل مسئله هسته اي راه هاي زيادي وجود دارد كه مي توان معقولانه پيمود، ولي اين را نيز بايد در نظر گرفت كه اتمي شدن سختي ها و مشقاتي دارد كه بايد آن را پذيرفت.

دبير شورايعالي امنيت ملي در خصوص توان ايران براي مقابله با حمله نظامي احتمالي توسط آمريكا نيز اظهار داشت: آنها كه بحث عمليات نظامي را مطرح مي كنند، مي خواهند ما را مضطرب كنند، در غير اين صورت كسي كه مي خواهد كاري را انجام دهد، نمي گويد بلكه آن را انجام مي دهد.

لاريجاني با تاكيد بر اينكه "دشمنان از طرح حمله نظامي قصد عمليات رواني دارند، اما اين كار آنها تاثيري در فعاليت هاي هسته اي ما ندارد" افزود: ما براي حالات مختلف مي انديشيم و كميته هايي در دولت سرگرم بررسي اين مسائل هستند. ديپلماسي موفق امتياز دادن نيست، بلكه درست پيش بردن امور است كه بدون پشتوانه عملي نتيجه اي در بر نخواهد داشت.

وي اضافه كرد: آنچه كه اخيرا مقام معظم رهبري فرمودند مسئله اي كاملا درست است كه نبايد فراموش شود و اگر دشمنان ايران بخواهند ما را آزار دهند، راه آزار آنها را بلديم و آنها را آزار خواهيم داد.

وي در عين حال گفت: احتمال نمي دهيم كه آنها بي عقلي كرده و با درگير شدن با يك ملت بزرگ، خود را به زحمت اندازند.

دبير شوراعالي امنيت ملي همچنين در پاسخ به سئوال ديگر اين دانشجو كه پرسيد "آيا اصرار بر حق هسته اي ، ما را از استيفاي ديگر حقوقمان غافل نمي كند" اظهار داشت: بي ترديد كشور ما حقوق متفاوتي دارد كه بايد استيفا شود و ما بايد مراقب باشيم كه به يك سوء نلغزيم ولي مسئله اتمي توسط عده اي از مسئولان نظام پيگيري مي شود و ديگر مسئولان مشغول كار روزانه خود هستند و اينگونه نيست كه دولت فقط درگير حل مسئله اتمي باشد.

دانشجويي از لاريجاني سئوال كرد چرا نقش دولت هاي گذشته در اتمي شدن ايران فراموش شده و اين موفقيت به نام دولت احمدي نژاد مطرح مي شود كه لاريجاني پاسخ داد: كار اتمي در ايران بعد از انقلاب اسلامي آغاز شد و يك پروژه ملي است كه به اراده همه دولت ها و مردم ايران مربوط مي شود.

وي ادامه داد: قطعا مسئولان گذشته در فراز وفرودهاي موضوع هسته اي شركت داشتند كه البته من اين زحمات را قدر مي دانم و معتقدم نمي توان نقش آنها را كه بر اساس تصميم نظام عمل كرده اند ناديده گرفت، اما آنچه كه باعث شد اين مسئله در دولت جديد به بار بنشيند، اين بود كه واقعا آقاي احمدي نژاد بر حقوق ملت ما تا دستيابي به نتيجه مطلوب پافشاري كرد و نبايد حق ايشان نيز ضايع شود.

دانشجويي از دبير شورايعالي امنيت ملي درباره تدوين دكترين امنيت ملي ايران براي ايجاد صداي مشترك در كشور در شرايط حاد پرسيد كه لاريجاني پاسخ داد: تدوين دكترين امنيت ملي نياز به پژوهش دارد كه در حال بررسي مولفه هاي آن هستيم.

وي افزود: اكنون ما يك سياست كلي داريم كه بر اساس آن عمل مي كنيم و اين گونه نيست كه در خصوص يك مسئله حساس و ملي بدون هماهنگي در اركان نظام صحبت شود، اما در عين حال معتقديم كه بايد دكترين امنيت ملي به صورت كارشناسي ارائه شود.

لاريجاني افزود: برنامه اتمي ما نيز اكنون مدون شده است و مي دانيم كه در حوزه هاي مختلف مي خواهيم چه كاري را چه زماني انجام دهيم ولي اينكه كارها چه قدر منطبق با زمان بندي پيش رود، بسته به مسائل پيراموني است.

دبير شوراي عالي امنيت ملي تصريح كرد: مسئله فناوري هسته اي را بايد بر اساس واقعيت ها مورد ارزيابي قرار داد و از هر گونه نگرش احساسي و غلوي و يا ناديده گرفتن اصل مساله پرهيز شود، اما اين نكته را نيز نبايد از ياد برد كه اين مسئله اول و آخر ما نيست.

دكتر لاريجاني خاطرنشان كرد: داشتن اعتدال و عقل گرايي يك ركن اساسي براي حل مسئله است و بايد حقوق خود را از طريق ديپلماتيك، فني و با استفاده از ظرفيت ها و امكانات موجود استيفا نماييم و فراموش نكنيم كه با ترمز كردن در يك نقطه، هيچ كس نمي آيد حق ما را به ما عطا نمايد.

وي در خاتمه در عين حال تصريح كرد: آنچه كه در پيشبرد استراتژي كلان نظام اهميت دارد وحدت نظر در ميان همه اركان نظام و آحاد ملت است كه اكنون درباره مسئله هسته اي در كشور وجود دارد.