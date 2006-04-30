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۱۰ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۲۰:۱۵

در جلسه عصر امروز هيات دولت تصويب شد:

بيمه اجباري مسئوليت حرفه اي مجريان ساخت وساز ساختمان ها

بيمه اجباري مسئوليت حرفه اي مجريان ساخت وساز ساختمان ها

جلسه عصر يكشنبه هيات وزيران كه به رياست دكتر احمدي نژاد رئيس جمهوري تشكيل شد، لايحه بيمه اجباري مسئوليت حرفه اي مجريان ساخت وساز ساختمان ها به تصويب رسيد.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، براساس اين لايحه هر يك از عوامل دخيل در ساخت وساز ساختمان اعم از مجري، طراح، محاسب، ناظر، پيمانكار و پيمانكاران فرعي، توليدكنندگان و فروشندگان مصالح، فرآورده ها، تجهيزات و تاسيسات ساختماني متناسب با سهمي كه در كيفيت ساختمان احداث شده دارند براي مدت 10 سال از شروع بهره برداري، مسئول جبران خسارت هاي بدني و مالي ناشي از هرگونه عيب و نقص در ساختمان و اجزاء و تاسيسات نصب شده خواهند بود.

اين لايحه براي طي مراحل قانوني و تصميم نهايي تقديم مجلس شوراي اسلامي خواهد شد.

در اين جلسه همچنين تعدادي از پيشنهادهاي دستگاه هاي اجرايي به تصويب هيات وزيران رسيد.

کد مطلب 319382

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