كارگردانان تئاتر جشن خود را برگزار كردند

به گزارش خبرنگار تئاتر خبرگزاري "مهر"، مجري برنامه، مسعود موسوي يكي از اعضاي هيأت مديره انجمن كارگرداني خانه تئاتر بود.

جشن انجمن كارگردانان به مناسبت بزرگداشت هفته تئاتر با پخش فيلم كوتاهي از مرحوم مهين اسكويي كارگردان پيشكسوت تئاتر ايران، شكل رسمي به خود گرفت. مرحوم مهين اسكويي در بخشي از اين فيلم گفت: " وقتي همه چيز پايه و اساسش سياست شد، ديگر تئاتر را كنار بگذاريد."



سپس دكتر كمال الدين شفيعي از حاضران خواست تا به احترام مرحوم اسكويي يك دقيقه سكوت كنند و با ساعت مچي خود زمان سكوت را تنظيم كرد و پس از يك دقيقه سكوت افزود : " مهين اسكويي بانوي تئاتر ايران به خيلي ها ياد داد هنر تئاتر هنري براي تفنن نيست ."

وي در ادامه از توران مهرزاد و نصرت كريمي به عنوان دو تن از ياران هميشگي اسكويي در تئاتر فردوسي دعوت كرد تا به روي صحنه بيايند و از خاطرات خود با اين هنرمند درگذشته بگويند.



توران مهرزاد قبل از سخن گفتن از يار قديمي خود، با اشاره به تئاترشكوفاي 60 سال پيش ايران گفت : " من صحنه تئاتر را مسجد مي دانستم و تئاتر يعني تقدس، ما ايراني ها تئاتر را دوست داريم ، امروز جوانان را مي بينم كه اين قدر با استعداد هستند و بدون هيچ توقعي كار تئاتر مي كنند، بايد اين جوانان را حفظ كرد ."



وي با اظهار تأسف از جاي خالي مهين اسكويي در اين جشن گفت : " مهين اسكويي بهترين بانوي تئاتر ايران بود. ما با هم همكلاس بوديم و برروي يك نيمكت مي نشستيم ، هر دو تئاتر را از عبد الحسين نوشين ياد گرفتيم ."



مهرزاد همچنين افزود : " هيچگاه نگذاشتند اسكويي درست كار كند و امروز برايش جشن مي گيريم، آن روزي كه بود و مي توانست كار كند، چرا برايش جشن نگرفتيم! " وي جمله هاي آخر را با بغض و صدايي لرزان اد اكرد و صحبت هاي خود را ادامه نداد.



نصرت كريمي هم با اشاره به سالهاي 1326 و 1327 كه در تئاتر فردوسي با مهين اسكويي آشنا شده بود، چند خاطره از دوران همكاري خود با اسكويي تعريف كرد.



سپس حميد سمندريان به نمايندگي از طرف انجمن كارگردانان خانه تئاتر به عنوان قدرداني از مهرزاد و كريمي، هدايايي به آنها تقديم كرد. سمندريان ضمن اهداي هدايا گفت : " من سالها مريد استاد كريمي بودم و هميشه آرزو دارم كه يك روز افتخار همكاري با ايشان برايم در تئاتر فراهم شود."



در ادامه كانون كارگردانان خانه تئاتر از شادي شهابي و حميده صمدي كارمندان خانه تئاتر به پاس زحماتي كه براي اين خانه در اين سالها كشيده اند، با اهداي هدايايي تقدير كرد.



پيام روز جهاني تئاتر نيز توسط سهراب سليمي رئيس انجمن كارگردانان خانه تئاتر قرائت شد و جايزه محسن عليخاني يكي از كارگردانان برگزيده نسل جوان تئاتر ايران توسط پرويز پورحسيني اهداء شد و جعفر والي نيز جايزه كورش نريماني يكي ديگر از برگزيدگان اين بخش را اهدا كرد.



همچنين از اسماعيل شنگله كارگردان قديمي تئاتر در اين مراسم تقدير به عمل آمد و مسعود فروتن به عنوان يكي از كارگردانان قديمي و فعال تئاتر تلويزيوني هديه و لوح تقدير خود را از حميد سمندريان گرفت.

وي هنگام دريافت جايزه خود خطاب به جامعه تئاتري گفت : " دوستتان دارم به شدت ، چون تئاتر را دوست دارم، عاشق شما هستم كه اولين نفس تئاتر را در من دميديد. حدود 30 سال پيش اولين تجربه تئاتري خود را با ركن الدين خسروي كار كردم و استاد نصرت كريمي استاد من در دانشگاه هنرهاي دراماتيك بودند، من خودم را هنرمند نمي دانم، اما به عنوان كارگردان تئاتر تلويزيوني معتقدم ما آينه هنر هنرمندان هستيم."



بهزاد فراهاني نيز به عنوان بهترين كارگردان تئاتر راديويي جايزه خود را از استاد سمندريان دريافت كرد. اين هنرمند هم گفت : " برايمان افتخار است كه حميد سمندريان روي صحنه تئاتر هديه اي از طرف انجمن كارگردانان به من هديه كند. من شاگرد بسياري از كارگردانان تئاتر ايران بودم ، اما همواره آرزوي كاركردن با اين ابر مرد( خطاب به سمندريان) را داشته ام."



همچنين در اين مراسم از دكتر علي رفيعي و عباس جوانمرد، دو تن از كارگردان پيشكسوت تئاتر ايران تقدير شد كه در خارج ار ايران به سر مي برند و هداياي آنها به دوستانشان سپرده شد تا به دست آنها برسد.



اجراي موسيقي و نمايشهاي كوتاه بي كلام پانتوميم، از ديگر برنامه هاي جشن بزرگداشت هفته تئاتر توسط انجمن كارگردانان بود.